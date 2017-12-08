Audi представила точную копию испытательной системы нового A8

На открытии выставки Design Miami 2017 производитель автомобилей премиум‑класса впервые показывает установку Audi Motherboard. Точная копия оригинальной испытательной системы, созданной специалистами подразделения технических разработок, подтверждает невероятную прогрессивность роскошного седана.
Audi Motherboard – точная копия испытательной системы, применяемой Audi для тестирования комплектующих на различных этапах разработки автомобилей. Выставочный образец состоит из трех схемных плат размером примерно 3 × 3 м. Они демонстируют блоки управления, при помощи которых инженеры проверяют совместимость аппаратного и программного обеспечения перед запуском в серийное производство. Во время таких проверок моделируются различные ситуации, например, передача большого количества данных между системами. Подобные испытательные стенды обычно находятся в зонах подразделения технических разработок, куда посторонним вход воспрещен.
Audi A8 четвертого поколения воплощает принцип Vorsprung durch Technik: роскошный седан отличается новым дизайном, инновационной концепцией управления посредством сенсорного дисплея и 48-вольтовой системой, выполняющей функции основной бортовой сети.
«Audi A8 – это первый в мире серийный автомобиль, способный обеспечить высокий уровень автопилотируемого движения. В Майами мы демонстрируем посетителям, каким образом, благодаря новейшим технологиям, модель справляется со сложными ситуациями, возникающими при движении в плотном потоке транспортных средств, – говорит Бернхард Нойман (Bernhard Neumann), руководитель отдела маркетинга экспериментальных технологий Audi. – При помощи демонстрируемой установки мы позволяем взглянуть, как разрабатывался новый Audi A8».
Выставка Design Miami проходит с 5 по 10 декабря в Майами (штат Флорида, США). Это международный дизайнерский форум, который ежегодно привлекает внимание наиболее влиятельных коллекционеров художественных произведений, владельцев галерей, дизайнеров, кураторов и критиков со всего мира. Компания Audi выступает эксклюзивным автомобильным партнером выставки с 2006 года.
C 2014 года www.amsrus.ru
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