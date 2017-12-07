Volkswagen Polo GTI R5 – раллийная версия 9

Марка Volkswagen официально представила новый Volkswagen Polo GTI R5 – полноприводную раллийную модель для клиентских соревнований.

В ходе разработки автомобиля инженеры использовали обширный опыт успешного участия марки в главном раллийном первенстве планеты – WRC, в рамках которого с 2013 по 2016 год было завоевано четыре чемпионских титула.

Глава Volkswagen Motorsport Свен Смитс (Sven Smeets) отметил: «Раллийная версия модели Polo – это новый эффектный автомобиль семейства GTI в мире ралли. Команда разработчиков и наши коллеги из Volkswagen Design в Вольфсбурге проделали впечатляющую работу. В ближайшие месяцы Polo GTI R5 предстоит продемонстрировать свои способности в серии сложных испытаний и доказать, что он способен продолжить успех своего предшественника в составе клиентских команд».

Разработка Polo GTI R5 шла полным ходом с начала 2017 года. Первые тесты на гравийном и асфальтовом покрытиях прошли в середине ноября во французском городе Фонжонкузе (Fontjoncouse), а в декабре были продолжены в Великобритании. Проектом руководят технический директор Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксавье Демезон (François-Xavier Demaison) и менеджер Жерар-Жан де Жон (Gerard-Jan de Jongh). Последний выполнял обязанности гоночного инженера Себастьена Ожье (Sébastien Ogier), который с 2013 по 2016 год регулярно становился чемпионом на Volkswagen Polo R WRC.

«Polo GTI R5 прошел первые тесты без каких-либо проблем. Тест-пилоты отозвались об автомобиле крайне положительно, – отметил Франсуа-Ксавье Демезон. – Безусловным преимуществом для нас стала возможность привлечь к разработке опытную команду инженеров и механиков, участвовавших в создании чемпионского Polo. Кроме того, как и ранее, мы сотрудничали с коллегами из отдела технических разработок в Вольфсбурге».

Раллийный Polo GTI R5 оснащается мощным рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. В соответствии с регламентом, рабочий объем силового агрегата раллийной модели ограничен и составляет 1.6 литра. Однако этого достаточно, чтобы получить внушительные 272 л.с. мощности и 400 Н·м крутящего момента. Пятиступенчатая секвентальная гоночная коробка передач со сближенным рядом и постоянный полный привод обеспечивают превосходное ускорение на любых поверхностях, будь то асфальт, гравий или снег. При массе 1.320 кг раллийный Polo GTI разгоняется до 100 км/ч всего за 4.1 секунды.

Пятидверный стальной кузов автомобиля изготавливается на заводе в Памплоне (Pamplona), Испания. В соответствии с требованиями Международной автомобильной федерации (FIA) кузов усилен клеткой безопасности, а также другими защитными элементами. Омологация Polo GTI R5 пройдет летом 2018 года, а первые поставки клиентским командам и первые старты в соревнованиях запланированы на вторую половину года.

В 2012 году FIA ввела регламент класса R5 для раллийных автомобилей нового поколения, предназначенный преимущественно клиентским командам, талантливым молодым спортсменам и частным пилотам. С тех пор пять автопроизводителей выпустили в этом классе более 400 автомобилей, которые участвуют в национальных и международных соревнованиях по всему миру.