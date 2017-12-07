В РФ для электромобилей и гибридов могут ввести бесплатные парковки
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В РФ для электромобилей и гибридов могут ввести бесплатные парковки
Декабрь 07 19:04 2017

Для российских владельцев электрокаров и гибридных автомобилей могут предложить дополнительные бонусы для стимуляции их в использовании «зеленого» автотранспорта.

В частности, речь идет о снижении налоговой ставки на такие транспортные средства, а также предоставление парковок на безоплатной основе.

Подобного рода инициатива была озвучена главой Минприроды РФ Сергеем Донским. Чиновник, как пишет FLAT ROAD, отметил, что владельцы электромобилей и гибридных автомашин очень важны для больших городов. По его мнению, именно такой автотранспорт является фундаментом экологического благополучия мегаполисов.

Именно по этой причине, по мнению Донского, таких автовладельцев необходимо поощрять. Также чиновник отметил, что сейчас необходимо обратить внимание на владельцев «зеленых» машин в таких городах как Москва и Санкт-Петербург.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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