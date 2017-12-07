Посылку доставят на электрокаре

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Подразделение Mercedes-Benz Vans планирует выпустить все малотоннажные автомобили в сочетании с электрическим приводом.

Начало этому положит среднеразмерный eVito, который доступен для заказа в Германии уже прямо сейчас и начнёт поставляться клиентам со второй половины 2018 г. (автомобиль недоступен для заказа в России) Затем с 2019 г. начнут предлагаться и другие модели.

На семинаре [email protected] в Берлине ведущий производитель малотоннажных автомобилей представил свою целостную стратегию по электрификации. Причём акцент делался не только на электрических LCV, но и на создании технологической экосистемы, в точности согласованной с экономической выгодой клиентов. Целостная стратегия, опирающаяся на пять столпов, обеспечит появление инновационного комплексно-системного решения, которое перекроет собой всю цепочку создания стоимости при коммерческой эксплуатации транспорта.

В целях решения этой серьёзной задачи центральное значение в разработке продукта приобретает сотворчество с клиентами (от англ. Customer Co-Creation), когда в процесс разработки вовлекаются стратегические партнёры с их отраслевым экспертным опытом. Новый eVito стал первым серийным автомобилем, разработанным в соответствии с этим стратегическим подходом.

«Мы убеждены в необходимости электрической тяги для наших малотоннажных автомобилей, в первую очередь, для внутригородского движения. В то же время электрификация коммерческих автопарков не является самоцелью, а следует в плане экономичности тем же закономерностям, что и классический вариант привода. С помощью нашей инициативы [email protected] мы хотим показать, что только целостные решения в сфере мобильности, не зацикливающиеся на вопросах привода, являются подлинной альтернативой для коммерческих клиентов. Начало положено новым eVito, эстафету затем подхватит наше новое поколение автомобилей Sprinter, равно как и Citan», — отметил Фолькер Морнинвег, руководитель подразделения Mercedes-Benz Vans.

Электрические малотоннажные автомобили Mercedes-Benz: повседневная практичность, экономичность, «заточенность» под отрасль.

Коммерческий флот должен уметь решать транспортные задачи экономичным и конкурентоспособным образом – эта максима справедлива независимо от типа привода. И чтобы при электрификации автопарка электродвигатели оказались как минимум на равных с классическими двигателем внутреннего сгорания, должны быть верно просчитаны не только экономические параметры, как, например, затраты на приобретение и эксплуатационные расходы на автомобили. Не менее важны для общего учёта расходов и интеграция надёжной зарядной инфраструктуры, а также комплексное управление процессами сервисного и технического обслуживания.

Привлекательное стартовое предложение: среднеразмерный eVito.

В ближайшие годы Mercedes-Benz Vans планирует осуществить электрификацию всех типов малотоннажных автомобилей. Начинается это с дебюта eVito, второго – после Vito E-Cell 2010 г. – серийного, полностью электрического автомобиля Mercedes-Benz Vans, предлагаемого по цене 39 990 евро (в Германии, без учёта НДС).

Фаза эксклюзивного предзаказа этого среднеразмерного малотоннажного автомобиля стартует в Германии уже прямо сейчас, а выход его на рынок запланирован на вторую половину 2018 г. Кроме того, первая 1000 заказов через микросайт www.jetzt-elektroVAN.mercedes-benz.de предусматривает получение бонуса в виде пакета сервисного обслуживания, включая настенное зарядное устройство Wallbox.

За электрическим Vito последует автомобиль eSprinter в 2019 г. Дополнит ассортимент предложений автомобиль Citan. Таким образом, коммерческие автомобили с электроприводом смогут перекрыть все потребности, начиная от пассажирских перевозок и заканчивая транспортировкой грузов.

Стратегия электромобильности Mercedes-Benz Vans опирается на пять столпов: целостная экосистема, акцент на отрасли, экономичность, сотворчество и трансфер технологий:

1. Целостная экосистема дополняет разработку автомобилей

Электрический малотоннажный автомобиль как готовое и стандартное решение для всех – владельцев мастерских, курьерских служб и предприятий пассажирского транспорта – в долгосрочной перспективе не имеет будущего. Поэтому подразделение Mercedes-Benz Vans делает ставку на индивидуализированные комплексно-системные решения, возникающие на основе консультаций со экспертами.

В ходе диалога между клиентами и экспертами подразделения Mercedes-Benz Vans эксплуатационные концепции индивидуально адаптируются с учётом потребностей отрасли, размера автопарка, режима эксплуатации автомобилей либо с учётом архитектурно-строительных условий при создании собственной зарядной инфраструктуры на территории предприятия.

Таким образом, консультирование выходит далеко за рамки лишь точного подбора нужных вариантов автомобилей и специфических для конкретной отрасли деталей комплектации. Использование решений для связи и сетевого взаимодействия именно с электромобилями, схемы финансирования и поддержания мобильности также являются предметом обсуждения на раннем этапе планирования. В качестве основы для надёжного и всегда доступного управления процессами сервисного и технического обслуживания дилерская сеть Mercedes-Benz Vans предлагает для электромобилей сервис высочайшего качества на территории всей страны. Среди прочего экосистема включает в себя следующие элементы:

• Надёжная и интеллектуальная зарядная инфраструктура

• Решения для связи с автомобилем с целью получения информации об уровне заряда аккумулятора, запаса хода от аккумулятора и оптимального расчёта маршрута в режиме реального времени

• Консультирование: приложение eVAN Ready App и инструмент TCO Tool для анализа характера эксплуатации автомобилей и расходов в целом

• Предоставление автомобилей в аренду на периоды пиковой нагрузки

• Программа обучения для водителей электрического автопарка

Именно обучение сотрудников имеет решающее значение для эффективной эксплуатации малотоннажного электромобиля в повседневных условиях, поскольку правильный стиль вождения способен положительно повлиять на обеспечение максимального запаса хода.

2. Большой экспертный опыт для формирования идеально точного предложения

Будучи пионером в разработке аккумуляторных электромобилей (ещё в середине 1990-х гг. был представлен малотоннажный автомобиль MB 100 на электротяге), специалисты подразделения Mercedes-Benz Vans сочетают этот накопленный за два десятилетия опыт с обширным отраслевым экспертным опытом, полученным в ходе повседневных продаж. Автомобили для коммерческой эксплуатации должны быть ещё более точно адаптированными под соответствующие эксплуатационные задачи, чем автомобили для личного пользования.

Самые различные отрасли, мастерские, сфера обслуживания, курьерские и экспедиторские службы, а также предприятия общественного или частного городского транспорта требуют различных решений. Поэтому подразделение Mercedes-Benz Vans решило сначала на примере Vitо, а затем с 2019 г. и автомобиля Sprinter, представить универсальные и гибкие при конфигурировании базовые электромобили, которые можно будет по согласованию с покупателем уже точно адаптировать по запасу хода и грузоподъёмности под конкретную эксплуатационную задачу. Воплощением такой вариабельности является дебютирующий на рынке новый eVito.

3. Акцент на экономичности и низкие общие эксплуатационные расходы

Что касается общих эксплуатационных расходов (Total Cost of Ownership, TCO = общая стоимость владения), то новичок оказывается на уровне Vito с дизельным агрегатом. Высокие затраты на приобретение компенсируются более низкими расходами на энергию и техобслуживание, а также налоговыми льготами. Предпосылкой для этого являются соответствующие исходные условия, например, – привлекательная цена на электроэнергию. Стремительно развивающиеся аккумуляторные технологии обещают, что в будущем порог амортизации для электротяги будет достигаться раньше, чем в случае традиционных вариантов привода, давая тем самым явные преимущества в плане экономичности и экологичности. Целостный подход и обеспечение целой экосистемы eDrive также значительно снизят – в отличие от частичных, изолированных решений – эксплуатационные расходы в течение всего жизненного цикла, предоставив покупателям eVito существенные преимущества в плане экономичности, а значит, и коммерческую выгоду в виде прибавочной стоимости.

4. Сотворчество с клиентами как новый главный инструмент при разработке решений

Электрификация модельного ряда совпала со сменой парадигмы в разработке: на передний план выдвигается модель, основанная на сотворчестве с клиентами. Так, стратегические партнёры, как, например, провайдер логистических услуг Hermes, и их соответствующие требования непосредственно интегрируются в процесс усовершенствования электромобилей и сервисов. Hermes и малотоннажное подразделение Mercedes-Benz приступят в начале 2018 г. к совместной работе, о которой они договорились ещё весной, начав с пилотного проекта в Гамбурге и Штутгарте.

После этого применение электрического автомобильного парка, который будет задействован в доставке посылок и который к 2020 г. будет насчитывать уже 1500 электрических вариантов Vito и Sprinter, будет распространено и на другие густонаселённые районы. Помимо этого, данное стратегическое сотрудничество предполагает и совместную разработку концепции по созданию эффективной зарядной инфраструктуры в логистических центрах и IT-сервисов для оптимального управления электрофлотом. Кроме того, весь процесс доставки должен ускориться, например, благодаря использованию в грузовых отделениях автомобилей автоматических систем, позволяющих автоматизировать процессы загрузки и выгрузки посылок.

Продвигая вместе со своими клиентами вперёд процесс инновационного обновления доставки на последней миле, подразделение Mercedes-Benz Vans нацеливается при этом не только на отрасль курьерской почты и доставки посылок. «Результаты сотворчества с клиентами на последней миле можно переносить и на другие отрасли, – пояснил Ф. Морнинвег, – Поскольку в конечном итоге от подобного переноса опыта и технологий выиграют все клиенты».

5. Трансфер экспертных знаний и технологий из концерна Daimler

Главным обещанием бренда Mercedes-Benz в приложении к малотоннажным автомобилям, независимо от варианта привода, остаётся следующее: эргономичность, безопасность рабочего места, комфорт и безопасность движения и в будущем не потерпят никаких компромиссов. Автомобиль должен быть привлекательным и для водителей, проводящих за рулём день за днём.

Чтобы гарантировать сохранение этих типичных для марки качеств, подразделение Mercedes-Benz Vans делает ставку на проверенные временем автомобильные концепции, дополняя их теперь полностью электрической силовой линией, разработанной своими силами. Основу для этого образует прямой доступ к обширными технологическим ресурсам концерна Daimler AG.

Перенос модульных компонентов с высокой степенью готовности из разработки легковых автомобилей гарантирует высочайшее качество. Концерн делает широкомасштабные инвестиции в электромобильность, последовательно используя при этом синергетические эффекты, рождающиеся из взаимодействия легковых и коммерческих подразделений.

Аккумуляторами автомобили eVito обеспечивает Deutsche Accumotive – дочернее предприятие концерна Daimler, расположенное в г. Каменц, неподалёку от Дрездена. Различные системы зарядки аккумуляторов и варьирование размеров аккумуляторов через их штабелирование устанавливают новые стандарты в плане экономичности и рентабельности. Помимо больших инвестиций, осуществляемых в других подразделениях концерна, в ближайшие годы Mercedes-Benz Vans инвестирует 150 миллионов евро в электрификацию своего малотоннажного модельного ряда.

Новый eVito: запас хода около 150 км, максимальная скорость до 120 км/ч, грузоподъёмность свыше 1000 кг и объём грузового пространства до 6,6 м3

При установке аккумулятора ёмкостью 41,4 кВт∙ч запас хода у нового eVito составит около 150 км. Даже при неблагоприятных исходных условиях, например, при низких температурах и полной загрузке можно будет рассчитывать на запас хода в 100 км.

Таким образом, этот среднеразмерный малотоннажный автомобиль представляет собой наилучший вариант для внутригородского сообщения при эксплуатации его службами доставки, профильными специалистами и предприятиями пассажирского транспорта. Полностью зарядить его аккумулятор можно примерно за шесть часов.

Основу хороших динамических характеристик обеспечивают 84 кВт мощности и крутящий момент, достигающий 300 Н·м. Что касается максимальной скорости, то для клиента тут предусмотрены две возможности: максимальная скорость 80 км/ч удовлетворяет всем требованиям для движения в городах и городских агломерациях, экономя при этом резервы энергии и увеличивая тем самым запас хода. Для более быстрого движения клиент сможет разгоняться до максимальной скорости 120 км/ч.

Поначалу новый eVito будет доступен для заказа в двух вариантах с разной колёсной базой. В варианте с длинной колёсной базой общая длина автомобиля составит 5140 мм, а в сверхдлинной версии – 5370 мм. Свою повседневную практичность этот электромобиль подтверждает, не в последнюю очередь, за счёт своего просторного грузового отделения. Так, например, максимальная грузоподъёмность достигает 1073 кг, а максимальный объём грузового пространства – 6,6 м3. Неограниченной возможности использования всего объёма грузового пространства способствует также размещение аккумуляторных батарей под автомобилем. Максимальная полная масса автомобиля составляет 3200 кг.

Следующая важная веха в реализации стратегической инициативы для будущего adVANce

С помощью представленной осенью 2016 г. стратегической инициативы для будущего adVANce малотоннажное подразделение Mercedes-Benz стимулирует свою трансформацию из исключительно производителя автомобилей в поставщика комплексных решений для мобильности. Данная стратегическая переориентация является одновременно ответом на главные вызовы, обусловленные актуальными мегатрендами: рост урбанизации с увеличением плотности движения в агломерациях, ужесточение требований к чистоте воздуха и спрос на экологически ориентированную мобильность. В рамках инициативы adVANce звёздная марка из Штутгарта инвестирует до 2020 г. около 500 млн евро, в частности, в интеграцию в малотоннажные автомобили различных решений по обеспечению связи и взаимодействия с ними, в инновационные аппаратные решения для малотоннажной отрасли, а также в новые концепции мобильности.