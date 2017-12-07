Переполох в Стокгольме: российская Скорая спасает шведов 109

Российская скорая спасла человека в Стокгольме.

Реанимационный автомобиль с российскими номерами появился на улице Фолкунгагатан в южной части Стокгольма вечером в минувшую среду, когда одному из прохожих стало плохо. Об этом сообщает газета Aftonbladet .

В своей публикации издание ссылается на снимок очевидца — о появлении скорой сообщил в своем Twitter Монс Юханссон. На размещенном им снимке, как пишет ТАСС , видно людей в одежде медиков с надписью «Петербургская неотложка», которые оказывают помощь лежащему на тротуаре человеку. На заднем плане также видна машина с надписью на русском «Реанимация» и российским регистрационным номером «Т427ЕЕ 178».

«Я подумал, «неужели русская неотложка проехала все это расстояние сюда? И почему она оказалась в южной части города, когда здесь что-то происходит?» — отметил Монс. По его словам, он разместил снимок, чтобы понять, «знает ли кто-то что-нибудь», но пока не добился результата.

Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G — Måns Jonasson (@mansj) December 5, 2017

Обычно на этом реанимобиле ездят эти трое простых российских врачей Сергей Карбовский, Антон Никулин, Салисултан Шарапудинов. Обычно частные реанимобили «Петербургской неотложки» ездят только по северной столице. Однако в этот раз они по страховке должны были забрать пациента из Швеции и вернуть в родную Россию для выздоровления.

Главный врач «Неотложки» Михаил Джалагония рассказывает, что сначала все шло по плану. Однако, как сообщает Mash , уже по пути назад в Стокгольме бригаду прямо на улице остановили местные жители. На тротуаре лежал мужчина, — с ним случился судорожный припадок. Сергей и Салисултан, выскочили из машины и оказали ему помощь.

«Мы приехали, чтобы забрать его после лечения острого периода. Это был страховой случай, мы были не на вызове», — заявил телеканалу РЕН ТВ Михаил Джалагония.

Российские врачи дождались прибытия машины шведских врачей, после чего так же буднично отправились дальше.