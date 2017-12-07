Переполох в Стокгольме: российская Скорая спасает шведов
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Переполох в Стокгольме: российская Скорая спасает шведов
Декабрь 07 14:01 2017

Российская скорая спасла человека в Стокгольме.

Реанимационный автомобиль с российскими номерами появился на улице Фолкунгагатан в южной части Стокгольма вечером в минувшую среду, когда одному из прохожих стало плохо. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

В своей публикации издание ссылается на снимок очевидца — о появлении скорой сообщил в своем Twitter Монс Юханссон. На размещенном им снимке, как пишет ТАСС, видно людей в одежде медиков с надписью «Петербургская неотложка», которые оказывают помощь лежащему на тротуаре человеку. На заднем плане также видна машина с надписью на русском «Реанимация» и российским регистрационным номером «Т427ЕЕ 178».

«Я подумал, «неужели русская неотложка проехала все это расстояние сюда? И почему она оказалась в южной части города, когда здесь что-то происходит?» — отметил Монс. По его словам, он разместил снимок, чтобы понять, «знает ли кто-то что-нибудь», но пока не добился результата.

Обычно на этом реанимобиле ездят эти трое простых российских врачей Сергей Карбовский, Антон Никулин, Салисултан Шарапудинов. Обычно частные реанимобили «Петербургской неотложки» ездят только по северной столице. Однако в этот раз они по страховке должны были забрать пациента из Швеции и вернуть в родную Россию для выздоровления.

Главный врач «Неотложки» Михаил Джалагония рассказывает, что сначала все шло по плану. Однако, как сообщает Mash, уже по пути назад в Стокгольме бригаду прямо на улице остановили местные жители. На тротуаре лежал мужчина, — с ним случился судорожный припадок. Сергей и Салисултан, выскочили из машины и оказали ему помощь.

«Мы приехали, чтобы забрать его после лечения острого периода. Это был страховой случай, мы были не на вызове», — заявил телеканалу РЕН ТВ Михаил Джалагония.

Российские врачи дождались прибытия машины шведских врачей, после чего так же буднично отправились дальше.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Владимир Мартишин
    Декабрь 07, 14:18 #1 Владимир Мартишин

    Уважаемый выпускающий редактор, исправьте ошибку в заголовке.

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