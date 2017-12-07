Обновлённый Kia Ray покажут в декабре 11

Корейская марка распространила первые эскизы обновленной версии своей компактной модели.

Продажи Kia Ray стартовали в 2011 году, компактвэн построен на платформе хэтчбека Picanto и доступен только в Южной Корее. Обновленная модель дебютирует в этом месяце. Судя по картинкам, Ray получил другие бамперы, противотуманки и корпуса наружных зеркал. Также компакт обзавелся новой решеткой, которую подняли выше, иными фарами со встроенными светодиодными полосками ДХО и другими задними фонарями. Изображений интерьера пока нет.

Длина дореформенного Kia Ray равна 3 595 мм, ширина – 1 595 мм, высота – 1 700 мм, размер колесной базы составляет 2 520 мм. Пассажирская дверь, как пишут «Колёса», с правой стороны – сдвижная, слева – обычная, распашная. Вероятно, это решение сохранится и у обновленной модели.

Дорестайлинговый компактвэн оснащается бензиновым двигателем 1.0 мощностью 78 л.с., который работает в паре с четырехдиапазонным «автоматом». Еще у Kia Ray есть «зеленая» версия с 68-сильным электромотором. Запас хода электрокара – около 140 км.

Цена нынешнего Kia Ray начинается с отметки в 11 630 000 вон, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 628 000 рублей по актуальному курсу.