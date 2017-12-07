Nissan отзывает в России более 24 тысяч машин 16

Как стало известно, на территории России будет проведена масштабная отзывная компания компании Nissan Qashqai и Nissan Note 10 226 в количестве 13 945 и 10 226 единиц соответственно.

Компания Nissan будет вынуждена отозвать почти 14 000 единиц кроссоверов Qashkai и 10 220 единиц хетчбэков Note. Об этом стало известно благодаря официальному сообщению Министерства стандартизации и метрологии Российской Федерации. Причиной отзывной компании стала ошибочно проложенная проводка в передней панели на кроссовере Nissan Qashqai проданные с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016 года.

Как стало известно, из-за конструктивной ошибки, разъем на проводке в передней панели может соприкасаться с ковровым покрытием в ногах, который во влажную погоду постоянно мокрый, что в итоге приведет к короткому замыканию. Также известно, что данное замыкание не может привезти к возгоранию, однако из строя может выйти некоторое электрическое оборудование.

На данный момент известно, что все отозванные автомобили будут обслужены в кратчайшие сроки, а все работы, как сообщает carsweek , будут проведены за счет автопроизводителя. В ходе проведения ремонтных работ будет исправлена форма коврового покрытия.

Кроме этого компания решила провести отзыв хетчбэка Nissan Note произведенных в период с 30 августа 2005 г. по 22 января 2007 года. Однако данные модели будут отозваны из-за возможных проблем с подушками безопасности. В подушках безопасности переднего пассажира может некорректно сработать пиропатрон.

В ходе проведения исправительных работ будет полностью заменена подушка безопасности за счет компании.