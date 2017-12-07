Названы цены на V90 Cross Country

Volvo Car Russia начинает принимать заказы на специальную версию вседорожника V90 Cross Country, приуроченную к кругосветной парусной регате Volvo Ocean Race 2017/18. Рекомендованные розничные цены в России стартуют с 3 794 000 рублей за автомобиль с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л. с. Первые поставки вседорожника в исполнении Volvo Ocean Race ожидаются в феврале 2018 г.
Лимитированная версия V90 Cross Country была представлена в октябре 2017 г., накануне старта второго этапа регаты Volvo Ocean Race из Лиссабона в Кейптаун.
V90 Cross Country Volvo Ocean Race имеет особенности: легкосплавные 20-дюймовые диски, багажник на крыше в цвет кузова автомобиля, ремни безопасности ярко-оранжевого цвета и такая же прострочка на дверных панелях, спортивные сиденья, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел, два USB-порта для пассажиров задних сидений и еще два порта в багажном отделении, аккумуляторный LED-фонарик, хранящийся в стенке багажного отделения, и накладка на бампер, позволяющая не пачкать одежду при погрузке/выгрузке.
V90 Cross Country Volvo Ocean Race был создан командой инженеров из подразделения по разработке особых автомобилей Volvo Cars Special Vehicles, которое специализируется на моделях, версиях ультралюкс Excellence, а также отвечает за подготовку полицейских автомобилей на базе V90 и V90 Cross Country.
Цены V90 Cross Country Volvo Ocean Race:
На данный момент запланировано производство 3000 автомобилей V90 Cross Country Volvo Ocean Race.
Первые вседорожники V90 Cross Country в спецверсии Volvo Ocean Race поступят в Россию в феврале 2018 г.
C 2014 года www.amsrus.ru
мне одному видится бесполный унисекс? Концепт кар, нафаршированный электроникой, созданный бороздить хайвей
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