Названы цены на V90 Cross Country
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Названы цены на V90 Cross Country
Декабрь 07 18:06 2017

Volvo Car Russia объявляет цены и открывает прием заказов на V90 Cross Country Volvo Ocean Race.

Volvo Car Russia начинает принимать заказы на специальную версию вседорожника V90 Cross Country, приуроченную к кругосветной парусной регате Volvo Ocean Race 2017/18. Рекомендованные розничные цены в России стартуют с 3 794 000 рублей за автомобиль с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л. с. Первые поставки вседорожника в исполнении Volvo Ocean Race ожидаются в феврале 2018 г.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race

Лимитированная версия V90 Cross Country была представлена в октябре 2017 г., накануне старта второго этапа регаты Volvo Ocean Race из Лиссабона в Кейптаун.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race имеет особенности: легкосплавные 20-дюймовые диски, багажник на крыше в цвет кузова автомобиля, ремни безопасности ярко-оранжевого цвета и такая же прострочка на дверных панелях, спортивные сиденья, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел, два USB-порта для пассажиров задних сидений и еще два порта в багажном отделении, аккумуляторный LED-фонарик, хранящийся в стенке багажного отделения, и накладка на бампер, позволяющая не пачкать одежду при погрузке/выгрузке.

Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race

Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race интерьер

Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race ремень безопасности

V90 Cross Country Volvo Ocean Race был создан командой инженеров из подразделения по разработке особых автомобилей Volvo Cars Special Vehicles, которое специализируется на моделях, версиях ультралюкс Excellence, а также отвечает за подготовку полицейских автомобилей на базе V90 и V90 Cross Country.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race

Цены V90 Cross Country Volvo Ocean Race:

  • V90 Cross Country T5 AWD VOR — Бензиновый 249 л.с. — 3 794 000 руб.
  • V90 Cross Country T6 AWD VOR – Бензиновый 320 л.с. — 4 408 000 руб.
  • V90 Cross Country D4 AWD VOR – Дизельный 190 л.с. — 4 036 000 руб.
  • V90 Cross Country D5 AWD VOR – Дизельный 235 л.с. —  4 168 000 руб.

На данный момент запланировано производство 3000 автомобилей V90 Cross Country Volvo Ocean Race.

Первые вседорожники V90 Cross Country в спецверсии Volvo Ocean Race поступят в Россию в феврале 2018 г.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Давид Кох
    Декабрь 07, 18:15 #1 Давид Кох

    мне одному видится бесполный унисекс? Концепт кар, нафаршированный электроникой, созданный бороздить хайвей

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