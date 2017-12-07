Названы цены на V90 Cross Country 35

Volvo Car Russia объявляет цены и открывает прием заказов на V90 Cross Country Volvo Ocean Race.

Volvo Car Russia начинает принимать заказы на специальную версию вседорожника V90 Cross Country, приуроченную к кругосветной парусной регате Volvo Ocean Race 2017/18. Рекомендованные розничные цены в России стартуют с 3 794 000 рублей за автомобиль с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л. с. Первые поставки вседорожника в исполнении Volvo Ocean Race ожидаются в феврале 2018 г.

Лимитированная версия V90 Cross Country была представлена в октябре 2017 г., накануне старта второго этапа регаты Volvo Ocean Race из Лиссабона в Кейптаун.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race имеет особенности: легкосплавные 20-дюймовые диски, багажник на крыше в цвет кузова автомобиля, ремни безопасности ярко-оранжевого цвета и такая же прострочка на дверных панелях, спортивные сиденья, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел, два USB-порта для пассажиров задних сидений и еще два порта в багажном отделении, аккумуляторный LED-фонарик, хранящийся в стенке багажного отделения, и накладка на бампер, позволяющая не пачкать одежду при погрузке/выгрузке.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race был создан командой инженеров из подразделения по разработке особых автомобилей Volvo Cars Special Vehicles, которое специализируется на моделях, версиях ультралюкс Excellence, а также отвечает за подготовку полицейских автомобилей на базе V90 и V90 Cross Country.

Цены V90 Cross Country Volvo Ocean Race:

V90 Cross Country T5 AWD VOR — Бензиновый 249 л.с. — 3 794 000 руб.

V90 Cross Country T6 AWD VOR – Бензиновый 320 л.с. — 4 408 000 руб.

V90 Cross Country D4 AWD VOR – Дизельный 190 л.с. — 4 036 000 руб.

V90 Cross Country D5 AWD VOR – Дизельный 235 л.с. — 4 168 000 руб.

На данный момент запланировано производство 3000 автомобилей V90 Cross Country Volvo Ocean Race.

Первые вседорожники V90 Cross Country в спецверсии Volvo Ocean Race поступят в Россию в феврале 2018 г.