Лучший на рынке Mercedes-Benz ML350

1 владелец, 66 000 км, полностью в заводском окрасе, отличное состояние автомобиля. Богатая комплектация: пакет ON&OFFROAD со 100% блокировкой межосевого дифференциала, чёрный кожаный салон, камера заднего вида, навигация и многое другое.
По техническому состоянию без нареканий, регулярное обслуживание у официального дилера. Автомобиль купили у официального дилера по программе Starclass, что подразумевает год гарантии после покупки.
В результате торга снизили цену на 30 000 рублей.
Итоговая стоимость 2 375 000 руб.
Рассмотрели около 7 автомобилей которые были в продаже по заданным клиентом критериям, два из них было принято решение осмотреть. Первый же осмотренный вариант показал, что лучше на данный момент в продаже ничего нет и было принято решение не искать дальше, а вернуться к первому варианту и оформить покупку.
Также Виталий решил воспользоваться нашей услугой по постановке на учёт.
Таким образом, за неделю был найден отличный вариант, проверен, куплен и поставлен на учёт.
— Ребята, поясните мне, мальчику из глубинки, чем дизель лучше бензина?
c дизелем в России один геморрой …
Вообще никакого геморроя с дизелей. Но при одинаковой мощности едет куда лучше бензина.
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