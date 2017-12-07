Лучший на рынке Mercedes-Benz ML350
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Лучший на рынке Mercedes-Benz ML350
Декабрь 07 20:31 2017

Поздравляем с удачной покупкой Виталия – нашли, проверили и помогли правильно купить лучший на рынке Mercedes-Benz ML350, 3 литра, дизель, полный привод, 2014 г.

1 владелец, 66 000 км, полностью в заводском окрасе, отличное состояние автомобиля. Богатая комплектация: пакет ON&OFFROAD со 100% блокировкой межосевого дифференциала, чёрный кожаный салон, камера заднего вида, навигация и многое другое.

По техническому состоянию без нареканий, регулярное обслуживание у официального дилера. Автомобиль купили у официального дилера по программе Starclass, что подразумевает год гарантии после покупки.

В результате торга снизили цену на 30 000 рублей.

Итоговая стоимость 2 375 000 руб.

Рассмотрели около 7 автомобилей которые были в продаже по заданным клиентом критериям, два из них было принято решение осмотреть. Первый же осмотренный вариант показал, что лучше на данный момент в продаже ничего нет и было принято решение не искать дальше, а вернуться к первому варианту и оформить покупку.

Также Виталий решил воспользоваться нашей услугой по постановке на учёт.

Таким образом, за неделю был найден отличный вариант, проверен, куплен и поставлен на учёт.

Если вы тоже хотите исполнить свою мечту — обращайтесь!

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подбор автомобиляпокупка автомобиля
  Категории:
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Автор

Сергей Броневой
Сергей Броневой

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3 комментария

  1. Maykl Grishin
    Декабрь 07, 21:14 #1 Maykl Grishin

    — Ребята, поясните мне, мальчику из глубинки, чем дизель лучше бензина?

  2. Дмитрий Лельчук
    Декабрь 07, 21:38 #2 Дмитрий Лельчук

    c дизелем в России один геморрой …

  3. Aleksandrov Anton
    Декабрь 07, 21:48 #3 Aleksandrov Anton

    Вообще никакого геморроя с дизелей. Но при одинаковой мощности едет куда лучше бензина.

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