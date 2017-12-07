Лучший на рынке Mercedes-Benz ML350 188

Поздравляем с удачной покупкой Виталия – нашли, проверили и помогли правильно купить лучший на рынке Mercedes-Benz ML350, 3 литра, дизель, полный привод, 2014 г.

1 владелец, 66 000 км, полностью в заводском окрасе, отличное состояние автомобиля. Богатая комплектация: пакет ON&OFFROAD со 100% блокировкой межосевого дифференциала, чёрный кожаный салон, камера заднего вида, навигация и многое другое.

По техническому состоянию без нареканий, регулярное обслуживание у официального дилера. Автомобиль купили у официального дилера по программе Starclass, что подразумевает год гарантии после покупки.

В результате торга снизили цену на 30 000 рублей.

Итоговая стоимость 2 375 000 руб.

Рассмотрели около 7 автомобилей которые были в продаже по заданным клиентом критериям, два из них было принято решение осмотреть. Первый же осмотренный вариант показал, что лучше на данный момент в продаже ничего нет и было принято решение не искать дальше, а вернуться к первому варианту и оформить покупку.

Также Виталий решил воспользоваться нашей услугой по постановке на учёт.

Таким образом, за неделю был найден отличный вариант, проверен, куплен и поставлен на учёт.

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