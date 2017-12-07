К 2025 году BMW выведет на рынок 10 электромобилей и 10 гибридов
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К 2025 году BMW выведет на рынок 10 электромобилей и 10 гибридов
Декабрь 07 17:04 2017

BMW рассказал про планы на ближайшие восемь лет и за это время будет выпущено 25 новых моделей из них 10 электрокаров.

До 2025 года в модельном ряду BMW появится десять гибридных моделей и десять полностью электрических, об этом сообщается в документах по развитию марки до 2025 года. В 2018 году на производственную линию попадет новый гибридный родстер i8.

BMW i8

Эту модель представили на автосалоне в Лос-Анджелесе и в ней установлен 1,5-литровый турбированный мотор и электродвигатель.

В дальнейшем выпустят электрический кроссовер X3, а марка MINI входящая в состав BMW, как сообщает Tvoe-avto, представит свой первый электрокар и несколько гибридных моделей.

После 2021 года BMW ежегодно будет представлять несколько электрокаров, причем все представленные после 2021 года модели будут предлагаться как с ДВС, так с гибридной или электрической силовой установкой.

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  Article "tagged" as:
BMWi8X3
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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