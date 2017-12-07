К 2025 году BMW выведет на рынок 10 электромобилей и 10 гибридов

До 2025 года в модельном ряду BMW появится десять гибридных моделей и десять полностью электрических, об этом сообщается в документах по развитию марки до 2025 года. В 2018 году на производственную линию попадет новый гибридный родстер i8.
Эту модель представили на автосалоне в Лос-Анджелесе и в ней установлен 1,5-литровый турбированный мотор и электродвигатель.
В дальнейшем выпустят электрический кроссовер X3, а марка MINI входящая в состав BMW, как сообщает Tvoe-avto, представит свой первый электрокар и несколько гибридных моделей.
После 2021 года BMW ежегодно будет представлять несколько электрокаров, причем все представленные после 2021 года модели будут предлагаться как с ДВС, так с гибридной или электрической силовой установкой.
C 2014 года www.amsrus.ru
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