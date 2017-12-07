«Группа ГАЗ» начала производство новых моделей коммерческих автомобилей

Новинки обладают увеличенной грузоподъемностью. Так, грузоподъемность автомобиля «ГАЗон NEXT 10» составляет 5,9 т, на базе этой платформы создадут линейку спецтехники. Легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель NEXT 4,6» может перевозить до 2,6 т груза. Платформа вобрала в себя все преимущества конструкции модели, которая выпускается с 2013 года и успешно зарекомендовала себя на рынке.
«Новые разработки ГАЗа позволят обновить транспортные парки и повысить эффективность грузовых и пассажирских перевозок в РФ», — говорится в релизе.
C 2014 года www.amsrus.ru
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