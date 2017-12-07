Ford отзывает автомобили Transit 15

В России отзывают более 13 тысяч Ford Transit.

Ford собирается исправить технические дефекты в коммерческом семействе Transit.

Росстандарт совместно с Ford Sollers анонсировали запуск отзывной компании, которая коснется 13 129 экземпляров коммерческой модели Ford Transit. Речь идет об автомобилях последнего поколения, выпущенных в период с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017 года. Причиной отзыва стал вероятный заводской дефект пассажирского ремня безопасности.

Причиной отзыва является возможность установки на некоторых автомобилях Ford Transit не соответствующего требованиям ремня безопасности переднего пассажирского сиденья. Ремень безопасности, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения, — говорится в официальном сообщении Росстандарта

Официальные дилеры уже готовы исправить этот дефект. Владельцев отзывных Ford Transit приглашают в сервисные центры, специалисты которых проведут инспекцию пассажирского ремня безопасности и при необходимости установят новую деталь. Как и полагается во всех подобных случаях, все работы будут выполнены бесплатно для владельцев за счет производителя.

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