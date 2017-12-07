Chery теснит конкурентов 9

В ноябре 2017 года продажи автомобилей Chery в России выросли на 97% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — реализовано 604 автомобиля.

Всего в течение этого года через официальных представителей марки Chery в России было продано 5296 новых автомобилей, что больше на 18% по сравнению с общим объемом продаж Chery в период январь-ноябрь 2016 года.

Линейка автомобилей Chery в России в этом году состоит исключительно из представителей класса SUV разных размеров. Сохраняет лидерство по спросу модель Tiggo 3, на долю которой в ноябре пришлось 59%, в период январь-ноябрь – 45%. Причина популярности в родословной кроссовера. Предшественник данной модели являлся флагманом марки Chery в России. Проверенное качество и надёжность кроссовера за время эксплуатации позволило владельцам сохранить верность марке и модели и, в рамках действующих программ trade-in, приобрести его модернизированную версию.

Обладателями новых кроссоверов TIGGO в ноябре через онлайн-магазин Chery стали 17 клиентов, подано порядка 50 заявок на бронирование автомобилей, часть из которых конвертируется в продажи до конца года.

АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» продолжает пересматривать взаимоотношения с партнёрами с целью улучшения качества обслуживания и эффективности в сфере розничной торговли. Так за последние два месяца дистрибьютор принял решение о прекращении сотрудничества с рядом дилеров и подписал контракты с 4-мя новыми в Москве, Краснодаре, Красноярске и Омске. В настоящее время в процессе согласования находится проект контракта с одним из крупных московских дилеров, после подписания которого, компания Chery сможет нарастить продажи и усилить свои позиции в столице.

На сегодняшний день официальные дилеры Chery представлены в 63 российских городах, общее количество дилерских центров, осуществляющих продажи и обслуживание автомобилей марки, составляет 82. В планах АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» до конца 2018 года качественно увеличить дилерскую сеть до 115-ти.