В Китае стартовал выпуск электромобилей Saab 9-3 36

Старый Saab воскрес в Китае как электромобиль.

Завод шведско-китайского консорциума NEVS 5 декабря выпустил первый электромобиль 9-3, который, по сути, представляет собой «электрофицированный» седан Saab 9-3 10-летней давности.

На первой стадии планируется выпускать по 50 000 машин в год, а дальнейших планах — увеличение объема производства до 220 000 электромобилей.

NEVS 9-3 — это, по сути, Saab 9-3 второго поколения, который выпускался на платформе General Motors с 2002 по 2014 год. Внешних отличий от «шведа» — минимум: воздухозаборники и радиатор в передней части теперь закрыты пластиковой облицовкой. Кроме того, эмблемы Saab на этом электроседане уже не найти: права на сам бренд и сопутствующие логотипы NEVS заполучить не смогла и потому выпускает автомобиль под собственным названием.

Информации об электрической силовой установке немного: известно, что спрятанный под полом блок литий-ионных батарей обеспечивает дальность хода до 300 километров, а максимальная скорость составит порядка 140 километров в час. Поставщиком батарей для NEVS выступает местная компания CATL.

150 000 машин уже проданы: заказ именно на такую масштабную партию оформила пекинская лизинговая компания Panda New Energy. NEVS уже ведет переговоры и с другими участниками лизингового рынка, так что у переродившегося «шведа» есть реальные шансы стать массовым электромобилем еще до поступления в свободную продажу.

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