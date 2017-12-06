Toyota научилась видеть в темноте 14

Toyota представила второе поколение Toyota Safety Sense.

Основные отличия нового комплекса систем в более современном компьютерном управлении и конструкции камеры и датчика-радара, позволившей расширить функционал систем предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS) и оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LTA).

Автомобили с пакетом технологий Toyota Safety Sense второго поколения получат более современную однообъективную камерой в сочетании с датчиком-радаром миллиметрового диапазона. Это повысит точность распознавания потенциальных угроз дорожно-транспортных происшествий, и сделать систему более функциональной.

Так, система предупреждения об угрозе столкновения второго поколения позволяет определить наличие впереди идущего автомобиля на скорости от 10 до 180 км/час и при необходимости применить функцию автоматического торможения. Благодаря расширенному функционалу новая система будет предупреждать водителя о появлении на дороге не только пешеходов (в дневное и ночное время), но и велосипедистов (в дневное время).

Новая система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LTA) получила функцию удержания автомобиля в центре полосы. С обновлением система научилась распознавать край дороги даже без маркировки.

Интеграция пакета Toyota Safety Sense нового поколения в автомобили стартует одновременно в Японии, Северной Америке и Европе с 2018 года.

Повышение безопасности автомобилей — одно из важнейших направлений развития Toyota. Компания уверена, что только масштабное использование систем безопасности во всем мире может оказать реальное влияние на сокращение дорожно-транспортных происшествий. С этой целью в 2015 году Toyota представила пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense, в который вошли передовые технологии, предотвращающие или смягчающие последствия столкновений в широком диапазоне дорожных ситуаций.

С 2015 года в мире реализовано свыше 5 миллионов автомобилей Toyota с пакетом систем активной безопасности. В Европе доля таких автомобилей достигла 92%. Статистика за истекший период показывает снижение случаев наезда сзади приблизительно на 50%. Снижение количества аналогичных столкновений с участием автомобилей с пакетом TSS в сочетании с технологией ICS (Intelligent Clearance Sonar), достигает 90%.

Состав пакета TSS может отличаться в зависимости от особенностей региона. Так, в Toyota Safety Sense для российского рынка входит система автоматического переключения дальнего света на ближний, система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система контроля и информирования об усталости водителя и круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля.