Старт продаж Kia Stinger — начало 2018 года

В распоряжение Росстандарта попал сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), благодаря которому стали известны технические характеристики южнокорейской новинки.
Старт продаж фастбека Kia Stinger в России запланирован на первый квартал 2018 года. Согласно ОТТС, автомобиль предложат на российском рынке с двумя силовыми агрегатами.
Отмечается, что Kia Stinger планируется выпускать на российском предприятии «Автотор». Впервые, как сообщает nation-news, общественность оценила южнокорейский фастбек в рамках автосалона в Детройте в начале 2017 года.
Ранее информагентство Nation News сообщало, что продажи KIA Stinger в России начнутся уже в начале 2018 года.
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Киа? А чего салон от Мерседеса?)
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