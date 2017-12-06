Старт продаж Kia Stinger — начало 2018 года
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Старт продаж Kia Stinger — начало 2018 года
Декабрь 06 09:01 2017

Корейский автопроизводитель готовится к продажам своего нового фастбека Kia Stinger, модель уже зарегистрировали в Росстандарте и был оформлен ОТТС.

В распоряжение Росстандарта попал сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), благодаря которому стали известны технические характеристики южнокорейской новинки.

KIA Stinger 2017

Старт продаж фастбека Kia Stinger в России запланирован на первый квартал 2018 года. Согласно ОТТС, автомобиль предложат на российском рынке с двумя силовыми агрегатами.

Отмечается, что Kia Stinger планируется выпускать на российском предприятии «Автотор». Впервые, как сообщает nation-news, общественность оценила южнокорейский фастбек в рамках автосалона в Детройте в начале 2017 года.

KIA Stinger

Ранее информагентство Nation News сообщало, что продажи KIA Stinger в России начнутся уже в начале 2018 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Влад Фускоф
    Декабрь 06, 09:48 #1 Влад Фускоф

    Киа? А чего салон от Мерседеса?)

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