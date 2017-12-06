Rolls-Royce продает первый Phantom 21

Первый Rolls-Royce Phantom выставят на торги Фестиваля вина.

Rolls-Royce намерена продать первый сошедший с конвейера экземпляр седана Phantom нового поколения на аукционе. Торги состоятся в конце января следующего года в рамках «Зимнего фестиваля вина», проходящего в американском городе Нейплс, штат Флорида. Деньги, вырученные с продажи, направят на благотворительность.

Первый Rolls-Royce Phantom произведен в темно-фиолетовом цвете и с белым кожаным интерьером. На порогах автомобиля установлена табличка, подтверждающая, что это первый экземпляр модели, который был построен специально к фестивалю

Вместе с машиной покупатель получит шестилитровую бутылку вина, подготовленную к этому мероприятию винодельней Alpha Omega из калифорнийской долины Напа, а также тур к виноградникам компании.

Rolls-Royce Phantom дебютировал летом этого года. Автомобиль получил адаптивную пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и 6,75-литровый 12-цилиндровый твин-турбо мотор, выдающий 571 силу и 900 Нм крутящего момента.

Стоимость Rolls-Royce Phantom в Великобритании составляет 350 тысяч фунтов стерлингов. Сколько планируется получить за машину на торгах, не уточняется. Вырученые с продажи деньги будут переведены в местный благотворительный фонд, посвященный образованию детей.

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