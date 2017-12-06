Роботакси — почти реальность
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Роботакси — почти реальность
Декабрь 06 10:05 2017

Nissan планирует начать тестирование самоуправляемых такси на дорогах страны в марте следующего года.

В январе Nissan объявила о сотрудничестве с японской технологической компанией DeNA в вопросе создания парка беспилотных автомобилей, отмечает The Wall Street Journal. Во вторник автопроизводитель впервые обнародовал конкретный план по выводу таких машин на дороги.

Первоначально два электромобиля модели Leaf, оснащенные множеством камер и датчиков, будут ездить по дорогам Иокогамы, недалеко от штаб-квартиры Nissan. В машинах, как уточняет Интерфакс, на переднем сиденье будет присутствовать водитель, а движение автомобиля будет отслеживать колл-центр. Представители общественности могут подать заявку на участие в первых испытательных заездах.

Nissan планирует вывести самоуправляемые Leaf на дороги Японии в начале следующего десятилетия в рамках проекта роботакси под названием Easy Ride.

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  Article "tagged" as:
DenaLeafNissan Motor
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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