Rapid лидер продаж Skoda
18

Rapid лидер продаж Skoda
Декабрь 06 19:03 2017

Продажи Skoda Auto Россия в ноябре увеличились на 19,3%.

Продажи Skoda выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,731 тысячи автомобилей.

Отмечается, что наибольший прирост показал обновленный Skoda Rapid. Машин этой модели в ноябре было продано на 25% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, 2,732 тысячи автомобилей. Skoda Octavia в ноябре купили 1,913 тысячи раз, что на 6,8% больше, чем годом ранее.

Škoda Rapid 2017

Škoda Rapid

Skoda Superb было продано в период с января по ноябрь — 1,769 автомобилей, результат превышает показатель прошлого года в 1,4 раза. Продажи первого семейного внедорожника марки Skoda Kodiaq с момента старта в июне этого года превысили 1,7 тысячи автомобилей, было реализовано уже более 1 700 вседорожников.

Результаты продаж за ноябрь, как и в предыдущие месяцы, показали рост реализации… Все больше российских семей выбирают автомобили чешского бренда, — заявил руководитель Skoda Auto Россия Ян Прохазка.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
RapidSkoda
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

На выставке Comtrans 2017 Lada впервые представит новый битопливный автомобиль

На выставке Comtrans 2017 Lada впервые представит новый битопливный автомобиль 1

Облик новой Audi Q7 перестал быть секретом

Облик новой Audi Q7 перестал быть секретом 6

Ландоле G 650 из Штутгарта

Ландоле G 650 из Штутгарта 2

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.