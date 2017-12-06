Rapid лидер продаж Skoda 18

Продажи Skoda Auto Россия в ноябре увеличились на 19,3%.

Продажи Skoda выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,731 тысячи автомобилей.

Отмечается, что наибольший прирост показал обновленный Skoda Rapid. Машин этой модели в ноябре было продано на 25% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, 2,732 тысячи автомобилей. Skoda Octavia в ноябре купили 1,913 тысячи раз, что на 6,8% больше, чем годом ранее.

Skoda Superb было продано в период с января по ноябрь — 1,769 автомобилей, результат превышает показатель прошлого года в 1,4 раза. Продажи первого семейного внедорожника марки Skoda Kodiaq с момента старта в июне этого года превысили 1,7 тысячи автомобилей, было реализовано уже более 1 700 вседорожников.

Результаты продаж за ноябрь, как и в предыдущие месяцы, показали рост реализации… Все больше российских семей выбирают автомобили чешского бренда, — заявил руководитель Skoda Auto Россия Ян Прохазка.

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