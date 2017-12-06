Porsche и CODE планируют запуск совместных проектов 7

Porsche сотрудничает с новым университетом по разработке цифровых продуктов CODE в Берлине с момента его основания.

Это партнерство в очередной раз подчеркивает важность новых навыков и направлений мышления в ходе цифровой трансформации для производителя спорткаров из Штуттгарта. Porsche и CODE планируют запуск совместных проектов и сотрудничество с целью обмена знаниями.

Университет прикладных наук CODE — это частное высшее учебное заведение с государственной сертификацией, предлагающее образовательные программы в таких областях, как разработка программного обеспечения, проектирование взаимодействия и управление продукцией. С самого начала обучения студенты работают над собственными проектами в международных междисциплинарных командах разработчиков ПО, интерактивных дизайнеров и менеджеров по продукту при тесном сотрудничестве с компаниями и организациями.

«Цифровая трансформация оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на задачи, которые будет необходимо выполнять нашим сотрудникам в будущем», — говорит Андреас Хаффнер, член правления Porsche AG по кадровым и социальным вопросам. По словам Хаффнера, в результате трансформации многим подразделениям компании в будущем потребуются абсолютно новые навыки. Университет представляет для Porsche особый интерес именно в связи с высоким уровнем практической значимости и гибким подходом к проектным работам. Хаффнер отмечает: «Университет CODE обучает цифровых новаторов будущего. Именно такие люди необходимы Porsche для разработки продуктов, новых цифровых сервисов и концепций мобильности будущего, а также для совершенствования внутренних процессов».

С точки зрения перспектив сотрудничества, производитель спортивных автомобилей стремится наладить живое взаимодействие между университетом и Porsche Digital Lab, штаб-квартира которой тоже расположена в Берлине. Центр исследований и разработок в области информационных технологий Porsche находится в пешей доступности от университета CODE, и партнеры планируют воспользоваться этим, чтобы построить максимально тесное исследовательское и деловое сотрудничество.

Заместитель председателя правления, член правления по вопросам финансов и информационных технологий Porsche Лутц Мешке считает, что партнерство с CODE станет очередным шагом на пути к цифровому будущему: «В настоящий момент наша отрасль переживает самый значительный перелом за последние 100 лет. Чтобы усилить инновационный потенциал в эту эпоху перемен, нам необходимо выстраивать партнерства, подобные тому, что мы заключили с университетом CODE. Нам требуется свежий взгляд представителей цифрового поколения, людей, которые мыслят иначе и работают над темами, о которых мы, возможно, даже не задумывались». Мешке также подчеркивает важность вопросов философии, этики и социальной сферы в контексте таких новых технологий, как искусственный интеллект или блокчейн.

Комментирует Томас Бахем, основатель и ректор университета CODE: «Цифровая трансформация мобильности является масштабной и сложной задачей, которая изменит всю нашу жизнь. Мы хотим, чтобы студенты были частью этого захватывающего процесса, и готовы использовать поддержку компании Porsche, чтобы принять непосредственное участие в формировании и развитии этой концепции при помощи практических проектов».