Новый Subaru Forester дебютирует в 2018 году 57

Названа дата премьеры нового поколения кроссовера Subaru Forester.

Subaru готовит новое поколение внедорожника Forester и недавно была названа его дата премьеры. Согласно инсайдерской информации премьерный показ автомобиля новой генерации состоится в 2018 году.

По предварительным данным презентация будет проходить осенью на одном из крупных автомобильных шоу. Сейчас известно, что в основе нового поколения внедорожника расположится платформа SGP (Subaru Global Platform).

Эта платформа уже стала основой для новых Subaru Ascent, Impreza и XV. Дизайн нового поколения Subaru Forester будет выполнен в фирменной стилистике марки.

Что касается технической оснащенности модели, то по предварительным данным моторная гамма будет представлена новыми турбированными агрегатами объёмом 1,6 и 2,0 литра.

Еще ожидается появление гибридной версии. Сейчас Forester в России предлагается с 2,0 и 2,5-литровыми моторами, пару которым составляют шестискоростная механика или вариатор.

Стоимость автомобиля составит приблизительно 1 659 000 рублей минимум.

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