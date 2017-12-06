Новый Subaru Forester дебютирует в 2018 году
57

Новый Subaru Forester дебютирует в 2018 году
Декабрь 06 12:03 2017

Названа дата премьеры нового поколения кроссовера Subaru Forester.

Subaru готовит новое поколение внедорожника Forester и недавно была названа его дата премьеры. Согласно инсайдерской информации премьерный показ автомобиля новой генерации состоится в 2018 году.

Subaru Forester

По предварительным данным презентация будет проходить осенью на одном из крупных автомобильных шоу. Сейчас известно, что в основе нового поколения внедорожника расположится платформа SGP (Subaru Global Platform).

Эта платформа уже стала основой для новых Subaru Ascent, Impreza и XV. Дизайн нового поколения Subaru Forester будет выполнен в фирменной стилистике марки.

Что касается технической оснащенности модели, то по предварительным данным моторная гамма будет представлена новыми турбированными агрегатами объёмом 1,6 и 2,0 литра.

Еще ожидается появление гибридной версии. Сейчас Forester в России предлагается с 2,0 и 2,5-литровыми моторами, пару которым составляют шестискоростная механика или вариатор.

Стоимость автомобиля составит приблизительно 1 659 000 рублей минимум.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
ForesterSubaruдебют
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Российский рынок LCV в первом полугодии увеличился на четверть

Российский рынок LCV в первом полугодии увеличился на четверть 0

Ателье AC Schnitzer в честь юбилея представит новый пакет для BMW M240i

Ателье AC Schnitzer в честь юбилея представит новый пакет для BMW M240i 0

Toyota Alphard презентовали в Москве

Toyota Alphard презентовали в Москве 11

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.