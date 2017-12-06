Mitsubishi – трехкратный прирост кредитных продаж 12

МС Банк Рус показал трехкратный прирост кредитных продаж по сравнению с тем же периодом 2016 года.

За период с января по ноябрь 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года прирост составил 107% в количестве выданных кредитов. Портфель автокредитов банка демонстрирует прекрасную положительную динамику. За 11 месяцев этого года он вырос на 58% по сравнению с тем же периодом 2016 года и достиг 9,3 млрд рублей.

АО МС Банк Рус объявляет об улучшении условий кредитования на приобретение любых автомобилей в кредит. Теперь возможно приобрести автомобиль в кредит по одному документу при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля на любой срок.

Кроме того, АО МС Банк Рус совместно с ООО «ММС Рус», официальным дистрибьютером автомобилей Mitsubishi в России, объявляют о продлении в декабре специального кредитного предложения «0% на 3 года» на Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport2 и Mitsubishi L2003.