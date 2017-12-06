Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross выходят на немецкий рынок
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Универсалы Lada Vesta SW и SW Cross выходят на немецкий рынок
Декабрь 06 08:03 2017

Универсалы Lada Vesta начнут продавать в Германии.

Новые универсалы Lada Vesta SW и SW Cross представили на автосалоне в Эссене, где состоялся европейский дебют этих моделей.

Универсалы начнут продавать в Германии весной будущего года. Они получат  бензиновый двигатель объемом 1,6 литра (106 л. с.) в паре с механической или роботизированной коробками передач. Пятидверная машина будет ожидаемо  дороже седана, который на немецком рынке стоит от 12 740 евро.

Седан Vesta стартовал в Германии в феврале этого года и на конец октября местные дилеры продали 422 экземпляра.

Ранее немецкие автомобильные эксперты уже успели как следует изучить российский седан и дать ему свою оценку. Эксперты положительно оценили внутреннее пространство салона, отметив просторный интерьер, большой багажник и хороший уровень оснащения по сравнению с другими моделями в этом ценовом сегменте. Не оказалось нареканий и к экологичности выхлопа — для немцев это особенно больная тема в свете недавнего «дизельгейта». Мотор Vesta соответствует требованиям Евро-6.

К недостаткам модели специалисты отнесли качество сборки интерьера, ограниченное количество систем безопасности, большой тормозной путь и маломощный мотор.

В итоге российский седан получил 3,4 балла средней оценки, что означает «удовлетворительно». А вот к стоимости эксплуатации у специалистов вопросов не возникло: этот показатель оценен на 1,3 балла, что означает «очень хороший».

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Dmitry Lyakhovenko
    Декабрь 06, 13:35 #1 Dmitry Lyakhovenko

    И правильно. Германия — главный рынок для ВАЗа после России. «Беженцам» же нужно на чем-то ездить.

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