Ford представляет новые коммерческие автомобили семейства Transit 18

Ford представляет обновленные модели Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Courier и Transit Courier.

Ford представляет новые коммерческие автомобили семейства Transit в рамках революционного обновления моделей Ford, благодаря которому вся линейка коммерческих моделей компании в Европе будет модернизирована в течение ближайших 18 месяцев.

Tourneo Connect, Transit Connect,Tourneo Courier и Transit Courier являются важной частью семейства Transit, состоящего из четырех современных моделей, которые вывели Ford на первое место в Европе по продаже коммерческого автотранспорта. За период с начала года по октябрь было продано более 276 000 автомобилей, что на 8% превышает показатели 2016 года.

Новые Ford Tourneo Connect и Ford Transit Connect

Новые Ford Tourneo Connect (пассажирская версия) и Transit Connect (грузовая) выделяются новой передней частью с более высоко расположенной решеткой радиатора, а также фарами, оснащенными мощными ксеноновыми лампами и светодиодными ходовыми огнями. Новая конструкция бампера и переднего спойлера улучшает аэродинамические характеристики автомобиля. У Ford Transit Connect новая решетка радиатора имеет 3 продольных бруса, а пассажирская версия – 5.

Интерьер пятиместного Tourneo Connect и 7-местного Grand Tourneo Connect изготовлен из износостойких материалов. На передней панели новая центральная консоль, которая дополняется 6-дюймовым цветным сенсорным дисплеем планшетного типа с фирменной мультимедийной системой SYNC 3. Износостойкие материалы в кабине Transit Connect обеспечивают длительный срок службы при интенсивной эксплуатации.

Как грузовой, так и пассажирский автомобиль оснащены новым комплексом систем помощи водителю. Дополнительную безопасность и удобство в движении Tourneo Connect и Transit Connect обеспечивают интеллектуальная система поддержания скорости Intelligent Speed Assist, которая автоматически регулирует скорость автомобиля в зависимости от текущего скоростного режима, система предотвращения столкновений Pre-Collision Assist с функцией обнаружения пешеходов, система экстренного торможения, система стабилизации при сильном боковом ветре и система активной помощи при парковке, которая помогает безопасно занять парковочное место как при перпендикулярной, так и параллельной парковке.

Линейка силовых агрегатов обеспечивает улучшенные топливно-экономические показатели, достигая при этом стандартов выброса в атмосферу на уровне Евро 6.2. Все новые 1,5-литровые дизельные двигатели EcoBlue компании Ford сочетают конструкцию с низким коэффициентом трения, самые последние технологии топливного впрыска, турбонаддува и системы контроля за выбросами газов в атмосферу.

Новый Transit Connect с бензиновым двигателем предлагает усовершенствованную версию, в которой были модернизированы головка блока цилиндров, системы впрыска и контроля за выбросами в атмосферу с целью улучшения топливно-экономических показателей. Новые технологии также предусматривают отключение одного цилиндра, что позволяет двигателю работать на двух цилиндрах при низких нагрузках, сокращая при этом насосные потери и расход топлива.

Все двигатели оснащаются 6-ступенчатой механической трансмиссией в стандартной комплектации. Дизельный двигатель EcoBlue объемом 1,5 л также может быть совмещен с новой современной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель Tourneo Connect имеет продуманные разделенные в соотношении 60/40 задние сиденья, которые можно сложить и опрокинуть вперед или же снять вообще, что обеспечивает свободное пространство объемом 2410 литров за передними сиденьями. Задние сиденья модели Grand Tourneo Connect быстро и легко складываются, образуя плоскую горизонтальную поверхность для багажа объемом 2620 литров, а сиденья третьего ряда для максимального удобства сдвигаются как вперед, так и назад.

Грузовой Transit Connect предлагает водителям коммерческих автомобилей широкий спектр возможностей: версии с длинной и короткой базой обеспечивают грузовую вместимость до 3,6 м3 и перевозимую полезную нагрузку в диапазоне от 520 до 890 кг, и доступны с различными типами кузовов, включая фургон, комби и фургон с двухрядной кабиной.

Новые Ford Tourneo Courier и Ford Transit Courier

Пятиместный пассажирский Tourneo Courier и грузовой Transit Courier отличаются измененным видом передней части автомобиля, который включает новую форму решетки радиатора и измененную конструкцию бампера.

Наиболее существенным изменением в кабине Tourneo Courier и Transit Courier является новая эргономичная центральная консоль с увеличенным 6-дюймовым цветным сенсорным экраном, который в более дорогих версиях обеспечивает доступ к возможностям мультимедийной системы SYNC 3. Теперь экран расположен ближе к водителю.

Обновленная линейка силовых агрегатов, отвечающая стандартам Евро 6.2 по выбросам в атмосферу, – это экономичный 1,5-литровый дизельный двигатель TDCi и 1,0-литровый бензиновый двигатель EcoBoost. Отличительной особенностью всех автомобилей Ford, оснащенных механической коробкой передач, является новая механическая 6-ступенчатая трансмиссия, пришедшая взамен устаревшей 5-ступенчатой.

Для максимального снижения эксплуатационных затрат в стандартное оснащение всех дизельных моделей вошел аэродинамический пакет, дополнительно снижающий расход топлива. В него входят автоматические жалюзи радиатора, которые снижают время прогрева двигателя и уменьшают лобовое сопротивление воздуха при движении.

Пассажирский Tourneo Courier предлагает большим семьям и городским водителям с активным образом жизни достаточный запас свободного пространства в салоне и багажном отделении. Многофункциональное заднее отделение выгодно отличается разделенными в соотношении 60/40 задними сиденьями с удобным механизмом складывания, освобождающим свободное пространство в 1656 литров. Также благодаря раздвижным дверям обеспечивается превосходный доступ к задним сиденьям автомобиля. Линейка данной серии состоит из четырех вариантов, включая топовые модели Titanium и Sport.

Новый Transit Courier предлагает водителям фургонов, работающих в условиях города, версии с полезной нагрузкой в диапазоне от 500 до 590 кг, грузовые отсеки вместимостью до 2,4 м3, а также различные типы кузовов – фургон и комби. Также линейка данной серии включает в себя новую модель Limited – альтернативу уже существующей топовой модели Sport.

Семейство Transit в России

В России семейство Transit представлено легкими коммерческими автомобилями Ford Transit, доступными более чем в 50 модификациях, а также среднеразмерными фургоном Transit Custom и микроавтобусом Tourneo Custom. Разнообразие стандартных версий Ford Transit можно заказать практически в любой спецификации и любым набором дополнительного оборудования.

Автомобили оснащены современными дизельными двигателями Duratorq TDCi (2,2 л, 125-155 л.с.). Список стандартного оборудования Ford Transit включает антиблокировочную систему тормозов, электронную систему курсовой устойчивости, систему помощи при трогании в гору, систему помощи при экстренном торможении.