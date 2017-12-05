Таксисты тоже рады!

За мной 5 машин. На тротуаре пусто. Думаю, поеду, развернусь, т.к. и встать нельзя и объехать меня невозможно, т.к. сплошная. Проезжаю до Бульварного, раздаётся звонок: — Вы что не адекватный? Куда вы уехали? — Я сейчас развернусь и подъеду, вас не было, а стоять там нельзя, за мной много машин было. Начинается крик и вопль: — Вы понимаете, что вы себя неадекватно ведете! Там разворот на светофоре ЦЕЛУЮ МИНУТУ! Вы на какую вообще оценку рассчитываете после этого! Вы неадекватный! Что вы делаете? Как так можно! Вы не в себе вообще. Вы неадекватный! — Девушка, я вас не повезу, извините. Отменяю заказ. И посыпались «добрые» смс…
Нашел по номеру телефона на фэйсбучке — приличная девушка. Видимо нервы сдали. А я почему должен терпеть хамство всю поездку, слушать её причитания и потом получить ещё и плохую оценку. Надо уважать друг друга и быть вежливой.
Для справки, у меня 2500 поездок. Около 1500 с отметкой 5. Рейтинг 4,93. Куча комментариев от клиентов с благодарностями.
https://www.facebook.com/moscowuber/posts/389466581482344
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