Суперкар Saleen S1 получил уникальный турбомотор

Вдобавок, он подчеркнул, что для предложенной стоимости, автомобиль обладает просто фантастическими характеристиками. Во время презентации, представители компании сообщили, что модель оснащена 450-сильным мотором и имеет общую массу около 1 200 кг. Также было озвучено, что первые поставки суперкара намечены на лето 2018 года, а стоимость новинки составит 100 000 долларов.
Saleen S1 2018
Разработка компактной модели происходит на территории США, где Saleen наполняют всеми необходимыми компонентами. В первую очередь, это алюминиевое шасси и кузов из углеволокна, благодаря которым значительно снижается масса автомобиля. Также суперкар обладает специальным аэродинамическим кузовом, достаточно изысканным внешним видом и качественными 20-дюймовыми алюминиевыми дисками.
Разработка компактной модели происходит на территории США, где Saleen наполняют всеми необходимыми компонентами. В первую очередь, это алюминиевое шасси и кузов из углеволокна, благодаря которым значительно снижается масса автомобиля. Также суперкар обладает специальным аэродинамическим кузовом, достаточно изысканным внешним видом и качественными 20-дюймовыми алюминиевыми дисками.
Что касается внутреннего оснащения, то Saleen S1 получил 2,5-литровый турбированный мотор, разработанный инженерами Saleen, который способен обеспечивать 450 лошадиных сил при 475 Нм крутящего момента. Разгон автомобиля, как передает auto.today, до 100 км/ч осуществляется всего за 3,5 с, а вот максимально возможная скорость фиксируется на отметке в 289 км/ч.
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