Суперкар Saleen S1 получил уникальный турбомотор 2

Мировой автопроизводитель Saleen Automotive во время автосалона в Лос-Анджелесе показал новый Saleen S1 2018 и открыл перед прессой главные особенности автомобиля.

Вдобавок, он подчеркнул, что для предложенной стоимости, автомобиль обладает просто фантастическими характеристиками. Во время презентации, представители компании сообщили, что модель оснащена 450-сильным мотором и имеет общую массу около 1 200 кг. Также было озвучено, что первые поставки суперкара намечены на лето 2018 года, а стоимость новинки составит 100 000 долларов.

Разработка компактной модели происходит на территории США, где Saleen наполняют всеми необходимыми компонентами. В первую очередь, это алюминиевое шасси и кузов из углеволокна, благодаря которым значительно снижается масса автомобиля. Также суперкар обладает специальным аэродинамическим кузовом, достаточно изысканным внешним видом и качественными 20-дюймовыми алюминиевыми дисками.

Что касается внутреннего оснащения, то Saleen S1 получил 2,5-литровый турбированный мотор, разработанный инженерами Saleen, который способен обеспечивать 450 лошадиных сил при 475 Нм крутящего момента. Разгон автомобиля, как передает auto.today , до 100 км/ч осуществляется всего за 3,5 с, а вот максимально возможная скорость фиксируется на отметке в 289 км/ч.