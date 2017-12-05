Škoda в восьмой раз получает «Auto Trophy» 6

Читатели и посетители сайта немецкого журнала Auto Zeitung выбрали ŠKODA лучшим иностранным брендом в Германии – таким образом, чешский производитель в восьмой раз получает одну из самых престижных наград «Auto Trophy».

ŠKODA OCTAVIA уже три года подряд признается лучшим компактным автомобилем иностранного производства. Награды конкурса также получили ŠKODA SUPERB как лучший автомобиль представительского класса иностранного производства и ŠKODA KAROQ как лучший иностранный автомобиль в сегменте SUV ценой до 25 000 евро.

Автомобили ŠKODA традиционно пользуются популярностью у читателей и посетителей сайта Auto Zeitung. Уже пять лет подряд они выбирают ŠKODA лучшим иностранным брендом в Германии – в этом году чешский производитель получил 14,2% голосов. В общей сложности марка празднует триумф в конкурсе «Auto Trophy» уже в восьмой раз.

Новая ŠKODA OCTAVIA также снова получила награду конкурса. Бестселлер чешского бренда завоевал 17,7% голосов и был признан лучшим компактным автомобилем иностранного производства, повторив свой успех 2015 и 2016 года. Всего же модель ŠKODA OCTAVIA становилась победителем «Auto Trophy» в различных номинациях шесть раз.

Флагман чешского бренда ŠKODA SUPERB также неоднократно удостаивался высочайших оценок читателей Auto Zeitung. В этом году модель получила 24,7% голосов и была признана лучшим иностранным автомобилем представительского класса.

Компактный SUV ŠKODA KAROQ с момента старта продаж начал получать самые престижные награды. 19,1% читателей издания Auto Zeitung назвали новинку лучшим иностранным SUV стоимостью до 25 000 евро. Читатели журнала оценили модель за ее эмоциональный дизайн, непревзойденные возможности сетевого подключения, чрезвычайно вместительный салон, высочайший уровень комфорта и удобные решения в духе Simply Clever – качества, традиционно присущие автомобилям чешского бренда.

В этом году читательское голосование журнала Auto Zeitung отмечает свое 30-летие. Уже на протяжении трех лет премия носит название «Auto Trophy – Лучшие автомобили мира», поскольку принять участие в голосовании могут читатели 15 изданий, выпускаемых компанией Bauer Media Group, в разных странах.

В 2017 году свои голоса за лучшие автомобили отдали 41 190 человек. В регионах, где немецкий язык является основным, читателям предлагается выбрать фаворитов в 20 категориях, тогда как в международном конкурсе учитываются лишь 8 из них. Номинации, главные призы в которых получили модели марки ŠKODA, были учреждены в Германии.