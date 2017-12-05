С грузом и без ограничений по улицам Москвы 33

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили объявляет о запуске нового Transporter Kasten AllCity с разрешенной максимальной массой в 2,49 тонны.

Эта особенность позволит новинке миновать существующие ограничения передвижения грузового транспорта по Москве. В течение последних нескольких лет в Москве вводится так называемый «грузовой каркас». В ряде округов столицы определены магистрали, по которым могут передвигаться грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны, включая многие фургоны категории В, и улицы, по которым таким машинам передвигаться запрещено.

Небольшое исключение введено для жителей конкретных улиц и автомобилей, обслуживающих точки, к которым иначе подъехать невозможно. За нарушение новых правил передвижения таких автомобилей предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

На текущий момент нововведение внедряется в качестве эксперимента, однако не исключено, что он будет признан успешным, и новые ограничения будут действовать как в Москве, так и в других городах. Цель введения «грузового каркаса» – улучшение экологической обстановки в жилых зонах и снижение шумового загрязнения.

Новые Volkswagen Transporter – современные и технологичные автомобили, соответствующие даже самым строгим экологическим и акустическим требованиям. Теперь, с появлением семейства AllCity, новые Transporter смогут передвигаться по Москве как обычные легковые автомобили без каких-либо ограничений движения в некоторых округах города, вводимых «грузовым каркасом».

AllCity представляет собой не единую комплектацию, а целое семейство автомобилей. Как и с обычными Transporter, клиенты могут выбирать габариты и оснащение автомобиля в соответствии с задачами их бизнеса. На выбор предлагаются длиннобазные и короткобазные модификации с тремя вариантами высоты крыши.

Моторная гамма состоит из дизельных и бензинового двигателя с диапазоном мощности от 102 до 150 л. с., способных работать в паре как с ручной, так и автоматической коробками передач. В силу необходимости снизить массу автомобиля, новинка предлагается только с приводом на передние колеса.

Иных конструктивных отличий Volkswagen Transporter Kasten AllCity не имеет. Силовая структура кузова, подвеска и элементы трансмиссии имеют такой же запас прочности, как и на обычных Transporter, уже много лет славящихся своей исключительной надежностью.

Цены и дата начала продаж новых Volkswagen Transporter Kasten AllCity будут объявлены дополнительно.