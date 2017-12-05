Премьера Continental GT в Москве 9

Российская премьера Continental GT состоялась в пространстве Рождественка Bazaar.

Гости стали свидетелями начала новой эпохи в истории марки, пообщались с экспертами Bentley из Крю и оценили высокую технологичность современных произведений искусства – уникального Gran Turismo и эффектных инсталляций скульптора Григория Орехова. В рамках экспозиции также были представлены одежда и аксессуары из новой Bentley Collection.

Мы рады представить в Москве революционный и совершенный Continental GT третьего поколения, сочетающий новейшие технологии, натуральные материалы и искусную работу мастеров Bentley. Модель имеет большой потенциал и непременно станет бестселлером марки. На российских дорогах новые Gran Turismo от Bentley появятся уже летом будущего года, — отметил Марко ван Алтен , глава Bentley в России.

Модель оснащается обновленным 6-литровым двигателем W12 TSI мощностью 635 л. с. и 900 Н·м крутящего момента в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач. Новый Continental GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Знаковая деталь в интерьере нового Gran Turismo — 12,3-дюймовый поворотный дисплей, расположенный на трехстороннем вращающимся элементе, который позволяет скрыть его в приборной панели или разместить на месте экрана три элегантных циферблата.

В оптике модели используется новейшая светодиодная матричная технология. Источником вдохновения при их создании стали бокалы из граненого хрусталя, поверхность которых отражает свет подобно бриллианту.

Стремление инженеров и дизайнеров Bentley к технологическому и эстетическому совершенству имеет много общего со взглядами современных художников и скульпторов. Этот подход объединил в московском арт-пространстве Bentley скульптуру «Агата» Григория Орехова.

На мероприятии также состоялась презентация новой Bentley Collection – одежды и аксессуаров для мужчин и женщин в стиле легендарной английской марки. Модели коллекции отличаются мастерством исполнения и элегантным дизайном.

В деталях сумок из итальянской кожи высочайшего качества, например, в крестообразной прострочке, прослеживаются узнаваемые элементы нового Continental GT. Шелковые платки, кашемировые шарфы, портмоне, перчатки и другие аксессуары Bentley Collection идеально дополнят любой образ.