Премьера Continental GT в Москве

Рождественка Bazaar — новая площадка в сердце города, центральное гастрономическое пространство Москвы.
Гости стали свидетелями начала новой эпохи в истории марки, пообщались с экспертами Bentley из Крю и оценили высокую технологичность современных произведений искусства – уникального Gran Turismo и эффектных инсталляций скульптора Григория Орехова. В рамках экспозиции также были представлены одежда и аксессуары из новой Bentley Collection.
В числе экспонатов премьерной выставки – уникальный арт-объект Григория Орехова, подчеркивающий связь автомобилей Bentley c искусством.
Мы рады представить в Москве революционный и совершенный Continental GT третьего поколения, сочетающий новейшие технологии, натуральные материалы и искусную работу мастеров Bentley. Модель имеет большой потенциал и непременно станет бестселлером марки. На российских дорогах новые Gran Turismo от Bentley появятся уже летом будущего года, — отметил Марко ван Алтен , глава Bentley в России.
Continental GT разработан и создан вручную британскими мастерами марки Bentley.
Модель оснащается обновленным 6-литровым двигателем W12 TSI мощностью 635 л. с. и 900 Н·м крутящего момента в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач. Новый Continental GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч.
Continental GT создан с помощью новейших технологий, обеспечивающих прочность кузова при его малом весе. Continental GT обладает современными системами Bentley Dynamic Ride, новой системой автоматически подключаемого полного привода.
Знаковая деталь в интерьере нового Gran Turismo — 12,3-дюймовый поворотный дисплей, расположенный на трехстороннем вращающимся элементе, который позволяет скрыть его в приборной панели или разместить на месте экрана три элегантных циферблата.
В оптике модели используется новейшая светодиодная матричная технология. Источником вдохновения при их создании стали бокалы из граненого хрусталя, поверхность которых отражает свет подобно бриллианту.
Head of Bentley Russia Marco van Aalten.
Стремление инженеров и дизайнеров Bentley к технологическому и эстетическому совершенству имеет много общего со взглядами современных художников и скульпторов. Этот подход объединил в московском арт-пространстве Bentley скульптуру «Агата» Григория Орехова.
Agata by Grigory Orekhov.
На мероприятии также состоялась презентация новой Bentley Collection – одежды и аксессуаров для мужчин и женщин в стиле легендарной английской марки. Модели коллекции отличаются мастерством исполнения и элегантным дизайном.
Bentley Collection
В деталях сумок из итальянской кожи высочайшего качества, например, в крестообразной прострочке, прослеживаются узнаваемые элементы нового Continental GT. Шелковые платки, кашемировые шарфы, портмоне, перчатки и другие аксессуары Bentley Collection идеально дополнят любой образ.
Bentley Home
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