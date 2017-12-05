Новый Mercedes-Benz Sprinter 18

Mercedes-Benz официально рассекретила интерьер фургона Sprinter нового поколения.

На европейском рынке практичный коммерческий автомобиль появится в следующем году, после чего поступит в продажу в других регионах планеты. Как можно видеть на официальных фото, фургон Mercedes-Benz Sprinter нового поколения обзаведётся полностью цифровой приборной панелью, большой монитор информационно-развлекательной системы, многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами и металлическую отделку.

Также сообщается, что в салоне нового фургона Mercedes-Benz Sprinter будут такие опции, как розетка с напряжением в 220 вольт, автоматический климат-контроль и USB-порт. Что касается оформления экстерьера, то, предположительно, фургон нового поколения получит стильную и современную радиаторную решётку, выполненную в стилистике Mercedes-Benz X-Class. Кроме этого у автомобиля будет светодиодная оптика.

Также известно, что фургон Mercedes-Benz Sprinter новой генерации можно будет купить в различных модификациях по высоте кузова. Подробности об этом, как пишет LiveCars , пока, держаться в секрете. Кроме этого, в оснащение практичного автомобиля войдет множество продвинутых систем безопасности и помощи водителю. Всё это вкупе должно привлечь ещё большее внимание потенциальных потребителей.

Новый фургон Mercedes-Benz Sprinter разрабатывается собственными усилиями инженеров и дизайнеров немецкого бренда. То есть, модель не будет иметь ничего общего с моделью Volkswagen Crafter, как предшественник. Технические характеристики машины держатся в секрете.

Повторимся, фургон Mercedes-Benz Sprinter нового поколения появится на европейском рынке в первой половине 2018 года. Вскоре после этого попадет и на другие рынки. Серийное производство модели будет налажено на мощностях заводов в Людвигсфельде и Дюссельдорфе.