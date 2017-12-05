Mitsubishi I-MiEV -лидер среди электрокаров в Московском регионе

Это примерно треть (32,4%) от их общего парка по России (1133 шт.). Больше всего в Москве электрокаров Mitsubishi I-MiEV – 150 единиц. На втором месте по распространенности американская Tesla.
В столице насчитывается 138 электромобилей Tesla, в том числе, как пишет Автостат, 113 модели S и 25 единиц модели Х. Кроме того, на московских дорогах изредка можно встретить и другие электрокары.
На столичном учете стоят сорок три Nissan Leaf, двадцать Renault Twizy, девять LADA Ellada и семь BMW i3. Доля электромобилей в общем парке легковых автомобилей Москвы и области (6,3 млн шт.) составляет менее одной сотой процента.
C 2014 года www.amsrus.ru
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