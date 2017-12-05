ВАЗ может выпустить универсал на биотопливе 17

В середине июля у дилеров «Лады» появилась в продаже версия CNG.

Этот седан может ездить на бензине или сжатом природном газе метане. Полная заправка двумя видами топлива обеспечивает запас хода более тысячи километров. Езда на метане обходится дешевле эксплуатации на бензине как минимум в два раза.

АвтоВАЗ пояснил, что технически нет никаких проблем в установке газобаллонного оборудования и на «Весту»-универсал.

«Пока мы не рассматриваем такую возможность, но если будет соответствующий запрос от рынка — будем прорабатывать этот вариант», — рассказал представитель завода. Пока же версия SW пользуется отменным спросом и без битопливного исполнения. Первые партии машин раскуплены «с колес», и некоторые дилеры принимают заказы только на конец зимы.

Правда, в нынешней реализации битопливный вариант сводит все преимущества пятидверного кузова на нет. Баллон, как рассказал Авторамблер , устанавливается за спинкой заднего сиденья, исключая какую-либо трансформацию салона. А для «сарая» это и есть главное конкурентное преимущество перед седаном! Так что идея сделать «Весту SW CNG» выглядит не самой удачной.

Напомним, что комплект метанового ГБО удорожает «Весту» на 170 тысяч рублей. Из этой суммы 140 тысяч компенсируют заводу налогоплательщики, а конкретному покупателю машина обходится всего на 30 тысяч дороже бензиновой.