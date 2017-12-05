КамАЗ Vision – фантазия дизайнера 28

В ряде российских автомобильных издательств появились свежие рендерные изображения от дизайнера Артема Трофименко «КАМАЗа» из будущего со стеклянной кабиной.

В сети появились дизайнерские изображения новой концептуальной модели «КАМАЗ». К сожалению в ряде отечественных средств информации, дизайнер остался неназванным. Однако можно отметить детальную проработку дизайна со стеклянной кабиной. На данный момент данный фотографии вызывают бурю эмоций у комментаторов, однако надо помнить, что концептуальный дизайн очень часто не сочетается с технологиями серийного производства и редко учитывает эксплуатационные условия.

Однако такие модели показывают общее направление развития модели, корпоративного дизайна или всей компании в целом. На данный момент, как сообщает carsweek , Артем Трофименко уже создал проработанную концепцию угловатого, но стильного дизайна с огромной решеткой радиатора и дополнительными воздухозаборниками.

Как отметили автомобильные эксперты, уже на данный момент виден потенциал данной концепции, и компания могла бы воспользоваться несколькими революционными решениями в дизайнерских и технических элементах.

Данная модель получила собственное название — КамАЗ Vision, и отличается своим необычным матово черным цветом и стеклянной кабиной, при этом имея очень угловатый и резкий дизайн. По мнению некоторых — это самолет «стелс» среди грузовиков по своему облику. Также стоит отметить использование цифровых камер вместо зеркал и поворотных сидений в кабине, которые могут трансформироваться в лежаки.

К сожалению от автора пока нет никаких комментариев по поводу продолжения работы над своим проектом, также нет никаких комментариев от представителей отечественной компании, которая могла бы заинтересоваться перспективным молодым дизайнером.

Тем временем, российская и узбекская автомобильные компании подписали соглашение, согласно которому, в скором времени, на территории государства Узбекистан будет налажен выпуск грузовиков производства КАМАЗ.