Genesis G80 — в российском каршеринге 15

Genesis G80 пополнят парк каршеринговой компании CAR5.

Арендовать G80 можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи. Клиенты CAR5 смогут выбрать наиболее удобный вариант тарификации: поминутную, почасовую или посуточную. При этом найти свободный автомобиль, забронировать его и получить информацию о стоимости услуги можно будет через мобильное приложение CAR5 , доступное в AppStore и Play Market .

У премиального сегмента в каршеринге мы видим хорошие перспективы. Наши клиенты давно просили нас предоставить им автомобили такого уровня. Это отличная альтернатива прямой покупке дорогого авто, и с помощью этого шага мы надеемся привлечь новую целевую аудиторию, – говорит генеральный директор CAR5 Андрей Розе.

Genesis G80 – вторая модель, представленная на российском рынке в марте 2017 года. Первая партия составит 30 автомобилей.

Мы рады развитию сотрудничества с нашим партнером — компанией Car5, а также возможности внести свой вклад в развитие услуги каршеринга в Москве и других регионах страны. Уверены, что пользователи сервиса смогут по достоинству оценить все преимущества моделей нового бренда Genesis, — отметил Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ».

Каршеринг впервые появился в Москве в 2015 году. Сейчас в Москве и ряде других городов суммарно около 3 тысяч машин доступны для данной услуги. По оценкам экспертов, объем рынка только Москвы оценивается 10–15 тысяч автомобилей, из которых автомобили премиального класса могут занять нишу до 10%.