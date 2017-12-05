Бронированные монстры, спасающие жизни 34

Бронированных монстров, представленных в нашей подборке, обозначают хлесткой аббревиатурой MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), что переводится как «защищенные от подрыва и нападения из засад».

Их используют, в частности, для транспортировки личного состава в очагах военных конфликтов и переоценить подобную технику сложно, особенно на территориях, где ведется партизанская война и нападения можно ожидать, когда угодно и откуда угодно.

Несмотря на угрожающий внешний вид, задача MRAP — не брать города, а спасать жизни. Так, военнослужащие США с 2007 года заказали свыше 20 тысяч броневиков для работы в Ираке и Афганистане. Переход на новые машины, существенно опережающие Humvee по степени защиты, значительно сократил потери при взрывах и обстрелах.

Universal Engineering Ranger 8×8

Восемь колес, снаряженная масса в 25 тонн и длина, равная 8350 мм… Это британский Universal Engineering Ranger 8×8, огромный как величие самой Империи! Еще немного фактов из анатомии «Рейнджера»? Пожалуйста — он оснащен 12,4-литровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 540 л.с. Колоссальный двигатель развивает невероятные 2487 Нм при 1050 Нм.

оробка передач 12-ступенчатая автоматическая. Если надо сдвинуть с места небольшой остров, то «британец» несомненно сможет это сделать!

Ranger имеет отсек для десятерых человек и способен противостоять взрыву десятикилограммовой бомбы под днищем. Кстати, поговаривают, что восьмиколесник очень дружелюбен к водителю и управлять им довольно просто.

Force Protection Foxhound

Еще один «броненосец», состоящий на службе Ее Величества прозван Foxhound, то бишь, английская гончая. В британский «зверинец» машин типа MRAP также входит Mastiff, Ridgback, Husky, Panther и даже… Warthog. К слову, «бородавочник» — это прозвище легендарного американского штурмовика Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II.

Foxhound пришел на смену Snatch Land Rover, созданному на базе старого доброго Defender, и отличается от того же Mastiff компактностью и легкостью. Длина — всего 5,32 м. Броневик создавался в сжатые сроки: он превратился из концепта в прототип всего за 18 месяцев. Двигатель объемом 3,2 л меняется за 30 минут.

Force Protection Mastiff

А это, собственно, и есть Mastiff. По факту жутковатое сооружение с шестью колесами представляет собой британскую версию американского Cougar. Есть и другие производные — Ridgback и Wolfhound.

Для постапокалиптического мира, населенного зомби, Mastiff подходит как ничто другое: он защищен по периметру мощной клеткой, имеет пулеметы разных калибров и 40-миллиметровый гранатомет. На фото — Cougar, подорвавшийся на самодельном взрывном устройстве. Весь экипаж выжил.

Ovik Crossway

На фоне Ranger и Foxhound броневик от британской компании Ovik, названный совершенно не по-милитаристски Crossway, создан не для участия в военных конфликтах, а для полицейской работы. Crossway противостоит пуле калибра 7.62 и оснащен 3,2 –литровым турбодизелем, либо «восьмеркой» объемом 5,0 л.

Streit Typhoon

Канадский вариант «сейфа на колесах» для служивых парней называется Streit Typhoon. Выглядит он куда агрессивнее «Рейнджера». Его снаряженная масса — 13 000 кг, длина — 6894 мм, а колес всего четыре. На борт он способен принять восьмерых бойцов.

Двигатель «Тайфуна», разумеется, дизельный 8,8-литровый: 400 л.с. и 1627 Нм при 1300 об/мин достаточно для передвижения с максимальной скоростью до 100 км/ч.

Textron Systems Commando Elite

Еще один «канадец» — Commando Elite от Textron Systems, смахивающий на наступательное вооружение. Нос и хвост чудовищного бронетранспортера разделяют 6630 мм, в то время как высота в 3020 мм заставляет почтительно смотреть на него снизу вверх. Двигатель турбодизельный шестицилиндровый Cummins «восемь и девять» мощностью 365 л.с. и с крутящим моментом в 1509 Нм при 1500 об/мин.

В общей сложности Commando Elite берет на борт шестерых. Обратите внимание на великолепную внедорожную геометрию — броневик способен штурмовать стену-препятствие высотой до 610 мм! При движении со скоростью 80 км/ч запас хода MRAP превышает 640 км. На протяжение маршрута Commando Elite может со спокойствием танка отстреливать плохих парней, благо имеет вооружение.

«Тайфун»

Разумеется, в отчизне есть свои MRAP. Но если «Рысь» — это не что иное как итальянский IVECO LMV, выпускаемый на КамАЗе, то линейка «Тайфун» — это отечественная разработка. Представленный здесь образец, вызывающий благоговейный трепет, — Урал-63095 «Тайфун-У».

Машина имеет капотную компоновку, V-образное противоминное днище и, как сообщает Авторамблер , способна противостоять подрывам, а также выдерживает попадание 14,5-миллиметровой бронебойной пули из КПВТ с дистанции в 200 м. Бронированное транспортное средство может оснащаться дистанционно управляемым пулеметом «Корд».

А это другой член семейства — КамАЗ-63968 «Тайфун-К» на собственном шасси и отличающийся от «уральца» бескапотной компоновкой. Объединяет их 6,7-литровый ярославский дизель ЯМЗ-5367 мощностью 450 л.с. Камский MRAP поистине гигантский — его длина почти 9 метров, а на борт он может брать до 16 десантников.