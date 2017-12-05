Беспилотник Audi выйдет на новый уровень 9

Audi продолжает развивать проект автономного вождения.

В рамках крупнейшего в мире симпозиума NIPS по вопросам искусственного интеллекта компания представит находящийся на этапе разработки инновационный проект в сфере искусственного интеллекта. Audi выступает спонсором конференции, которая пройдет с 4 по 9 декабря в Лонг-Бич (Калифорния, США).

Новый Audi A8 стал первым в мире автомобилем, поддерживающим автопилотирование третьего уровня (по SAE) — автономное вождение в определенных условиях. Автопилот при движении в пробке Audi AI traffic jam pilot берет на себя управление автомобилем в потоке на скоростях до 60 км/ч, если использование системы допускается местным законодательством. Для работы системы автопилотирования необходимы максимально точные схематические изображения окружающего пространства, при этом основным инструментом для создания таких изображений является искусственный интеллект.

Команда разработчиков дочернего предприятия Audi — компании Audi Electronics Venture (AEV) — представит на конференции по нейронным вычислениям и машинному обучению (NIPS) монокамеру, которая использует искусственный интеллект для создания высокоточных трехмерных моделей окружающего пространства.

Система использует обычную фронтальную камеру, выполняющую функции датчика. Угол обзора составляет около 120 градусов, при этом камера делает 15 снимков в секунду с разрешением 1,3 мегапикселя. Полученные изображения обрабатываются нейронной сетью с использованием семантической сегментации, в ходе которой каждый пиксель изображения анализируется и распределяется по 13 классам объектов. Это позволяет системе идентифицировать и различать другие автомобили, строения, дорожную разметку, людей и знаки.

Инженеры Audi использовали «неконтролируемое обучение».

Кроме этого, нейронная сеть применяется для определения дистанции: система выстраивает изображение с помощью изометрических линий, представляющих собой виртуальные границы, определяющие постоянное расстояние между объектами. Такое сочетание семантической сегментации и расчетов глубины позволяет создать детализированную трехмерную модель в точном соответствии с фактическими параметрами окружения автомобиля.

В ходе работы инженеры Audi провели предварительное тестирование нейронной сети, используя «неконтролируемое обучение». В отличие от контролируемого обучения этот метод основан на наблюдении обстоятельств и сценариев и не требует наличия предварительно отсортированных и классифицированных данных. Нейронная сеть анализировала множество видеозаписей дорожных ситуаций, сделанных с помощью стереокамеры, и училась самостоятельно усваивать правила построения трехмерной картины на основе изображений с монокамеры. Учитывая эти особенности, проект AEV обладает огромным потенциалом для интерпретации дорожных ситуаций.

Помимо AEV, в этом году на стенде Audi на конференции NIPS будут представлены два проекта партнеров Audi из концерна Volkswagen. Отдел фундаментальных исследований искусственного интеллекта концерна Volkswagen, входящий в состав ИТ-лаборатории Data:Lab, работает над неконтролируемым обучением и оптимизированным контролем с использованием вариационных выводов — эффективным методом представления распределения вероятностей.

Кроме этого, команда специалистов Audi из калифорнийской исследовательской лаборатории электроники представляет решение для систем парковки и вождения на парковках и автострадах, полностью построенное на искусственном интеллекте. В процессе работы системы полностью контролируют направление движения автомобиля с помощью нейронных сетей. Искусственный интеллект учится самостоятельно генерировать модель окружающего пространства с использованием данных с камеры и на их основе управлять автомобилем. Такая концепция не требует высокоточного позиционирования или детальных картографических данных.

При создании автономных автомобилей Audi задействует широкую сеть разработчиков технологий искусственного интеллекта, в которую входят компании, работающие в Кремниевой долине, Европе и Израиле.

В 2016 году Audi стала первым автопроизводителем, представившем на конференции NIPS собственный стенд, а в текущем году компания вновь участвует в конференции в качестве одного из спонсоров, а также работает над расширением собственной сети разработчиков в Калифорнии. Кроме этого, на стенде компании специалисты в области искусственного интеллекта смогут узнать о возможностях трудоустройства в Audi.