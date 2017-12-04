VW Amarok стал ещё агрессивней, ещё мощней
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VW Amarok стал ещё агрессивней, ещё мощней
Декабрь 04 14:07 2017

Тюнинг-ателье Carlex Design презентовало новый тюнинг-пакет для пикапа Volkswagen Amarok.

Новинка под названием Amarok Amy получила агрессивный внедорожный обвес с массивными расширителями колесных арок, накладку на решетку радиатора, переработанные бампера, оригинальные легкосплавные диски черного цвета с «зубастой» резиной и наклейки с названием серии на кузове.

Volkswagen Amarok Amy

Интерьер грузового внедорожника отделан черной кожей и алькантарой с рельефным рисунком и светлыми вставками с логотипом Amy. В салоне пикапа, как отмечает njcar.ru, также появилось дизайнерское рулевое колесо.

Volkswagen Amarok Amy

С технической точки зрения изменений не произошло. Напомним, стандартный Volkswagen Amarok 2018 модельного года оснащается 3,0-литровым турбодизелем, который выпускается в трех версиях: 161 л.с., 204 л.с. и 224 л.с.. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая механическая КПП или 8-ступенчатый «автомат».

Максимальная грузоподъемность пикапа теперь составляет более 1 тонны, а масса буксируемого прицепа может достигать 7 тонн.

Volkswagen Amarok Amy

Цена Volkswagen Amarok V6 в единственной комплектации Highline составляет 2 952 600 рублей.

Автомобиль также доступен с турбодизелем объемом 2,0 литра мощностью 180 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Полноприводная версия двухлитрового Volkswagen Amarok обойдется минимум в 2 198 200 руб.

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  Article "tagged" as:
Amarok 2018Carlex DesignVolkswagen
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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