VW Amarok стал ещё агрессивней, ещё мощней 13

Тюнинг-ателье Carlex Design презентовало новый тюнинг-пакет для пикапа Volkswagen Amarok.

Новинка под названием Amarok Amy получила агрессивный внедорожный обвес с массивными расширителями колесных арок, накладку на решетку радиатора, переработанные бампера, оригинальные легкосплавные диски черного цвета с «зубастой» резиной и наклейки с названием серии на кузове.

Интерьер грузового внедорожника отделан черной кожей и алькантарой с рельефным рисунком и светлыми вставками с логотипом Amy. В салоне пикапа, как отмечает njcar.ru , также появилось дизайнерское рулевое колесо.

С технической точки зрения изменений не произошло. Напомним, стандартный Volkswagen Amarok 2018 модельного года оснащается 3,0-литровым турбодизелем, который выпускается в трех версиях: 161 л.с., 204 л.с. и 224 л.с.. В качестве трансмиссии предлагается 6-ступенчатая механическая КПП или 8-ступенчатый «автомат».

Максимальная грузоподъемность пикапа теперь составляет более 1 тонны, а масса буксируемого прицепа может достигать 7 тонн.

Цена Volkswagen Amarok V6 в единственной комплектации Highline составляет 2 952 600 рублей.

Автомобиль также доступен с турбодизелем объемом 2,0 литра мощностью 180 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Полноприводная версия двухлитрового Volkswagen Amarok обойдется минимум в 2 198 200 руб.