В России создадут родстер на воздушной подушке
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В России создадут родстер на воздушной подушке
Декабрь 04 11:05 2017

Группа российских инженеров из компании Yagalet работает над созданием спортивного родстера.

Рендеры новинки опубликованы на сайте американского издания Motor1. Примечательно, что проект представляет собой не рядовой спортивный родстер, а автомобиль, способный передвигаться «по любому типу поверхности». Добиться этого инженерами из Самарской области удастся за счет установки под днище машины системы, подобной той, что используют судна на воздушной подушке.

Подушка позволит российскому родстеру успешно преодолевать водяные преграды, а водителю для его управления не нужна будет лицензия пилота.

Кузов родстера, как сообщает Авторамблер, будет выполнен из композитных материалов в угоду снижению веса. В качестве силовой установки для «Ягалета» задействуют высокопроизводительный электрический мотор.

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Yagaletродстер
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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