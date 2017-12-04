В России создадут родстер на воздушной подушке 2

Группа российских инженеров из компании Yagalet работает над созданием спортивного родстера.

Рендеры новинки опубликованы на сайте американского издания Motor1. Примечательно, что проект представляет собой не рядовой спортивный родстер, а автомобиль, способный передвигаться «по любому типу поверхности». Добиться этого инженерами из Самарской области удастся за счет установки под днище машины системы, подобной той, что используют судна на воздушной подушке.

Подушка позволит российскому родстеру успешно преодолевать водяные преграды, а водителю для его управления не нужна будет лицензия пилота.

Кузов родстера, как сообщает Авторамблер , будет выполнен из композитных материалов в угоду снижению веса. В качестве силовой установки для «Ягалета» задействуют высокопроизводительный электрический мотор.