Тест-драйв: Дизельный KIA Sportage GT-Line 83

От кроссовера массового сегмента обычно не ждешь каких-то экстраординарных впечатлений. Открыл дверь, сел, поехал — хорошо.

Однако, с новым KIA Sportage получилось как-то не так. Даже внешне он стал совершенно другим. А уж когда оказываешься внутри и едешь на нем по городу — это совершенно другая история.

Сегодня каждый автопроизводитель стремится сделать кроссовер. Да не один. Да разных размеров. В итоге в этом сегменте на сегодняшний день вечная «черная пятница» — плюнуть негде, кажется, а появляются все новые и новые предложения. Естественно, в этой толпе необходимо выделяться, чтобы привлечь покупателей и обратить на себя внимание общественности. Удается не всем. KIA — удалось.

Еще несколько лет назад только ленивый не пенял Sportage на пробои подвески, крены в поворотах и раскачку на неровностях. Ну, положа руку на сердце, так оно и было. Да и с какой стороны не глянь — бюджетный кореец. То есть компромисс за более-менее вменяемые деньги. Так и жили, пока не надоело. Кому надоело — сверху или снизу — покрыто мраком тайны, однако в 2015 году во Франкфурте четвертое поколение заставило многих ковыряться в носу от неожиданности. И уже в 2017-м, когда мы таки добрались до теста этого кроссовера, стало понятно — радоваться есть чему, и удовольствие получать от чего — тоже есть.

Для начала — внешность. Есть задача — выделиться? Наверное. Наверняка. С ходу припомнить количество кроссоверов с головной оптикой, которая находится выше верхней линии радиаторной решетки не получилось. Пришли в голову только Porsche Cayenne и давно почившая Subaru Tribeca. Плюс фирменные четырехсекционные диодные противотуманки. Ты сначала критически присматриваешься к внешности, пытаясь ее оценить критически, а потом выдыхаешь: «зашибись». И последнее, что вспоминается, это анекдот про девочку, которой мама туго заплела косички. Не про это уже тут. Совсем не про это.

Новый Sportage стал взрослее и серьезнее. Он уже не производит впечатления бюджетного. Хотя, в принципе, бюджетным сейчас любой кроссовер назвать можно лишь с натяжкой (кроме китайских, наверное). Цена на базовый Sportage с 2,0-литровым 150-сильным бензиновым двигателем, шестиступенчатой механикой и передним приводом, начинается от 1 269 900 рублей без скидок и акций. Топовая же версия, с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 185 л.с., 6-ступенчатой АКПП, полным приводом с в комплектации Premium стоит 2 139 900 рублей. Мы катали дизельную версию Sportage с полным приводом, 6-стиступенчатым автоматом и пакетом GT-Line по цене 2 094 900 рублей.

За такие деньги нам нужно много. Много и хорошо. Не будем же мы отдавать 2 миллиона за нечто среднее, без изюма, правильно? Правильно. Поэтому, случись необходимость, лично я бы уже бежал к дилеру и по телефону просил приготовить мешок для денег. Ибо получилось.

Для начала — узнаваемость. KIA и Sportage в частности, в потоке перепутать с чем-то другим практически нереально. Что сделал с командой дизайнеров Питер Шрайер, достоверно неизвестно, но концепцию «узнай меня даже ночью» они реализовали на все 100%. От современного автомобиля серость не ждешь никак и в эту графу Sportage можно поставить смелый плюс.

Дальше — больше. Нетривиальная, привлекательная и даже где-то спортивная (Sportage же) внешность подтверждается и на ходу. Удивительно, но факт — корейцы методично, с упорством гусеничного бульдозера, работают над своими автомобилями, исправляя косяки не в этот, так в следующий раз. Часто бывает, что, в погоне за актуальностью, начинают кардинально менять все — от платформы до материалов и мочало-начинай сначала — новые недостатки, над которыми приходится снова работать не один год. KIA пошла по другому сценарию, оставив прежнюю платформу, сменили дизайн кузова и аэродинамику, серьезно осовременили кроссовер, не меняя основы.

А вот в подвеску залезли с головой. Именно к ней и было больше всего претензий. И за нечеткость, и за остальное, что я упомянул чуть раньше. Операция получилась крайне успешной — вжух — и появился драйв, желание вваливаться в повороты, прохватить по грунтовке и не откусить при этом язык, просто ехать и ехать везде, где позволит клиренс 182 миллиметра. Эргономика тоже выросла — для того, чтобы пробить стойки, нужно намеренно бухнуться в хорошую яму, но делать это с таким кайфовым кроссовером было бы сущим идиотизмом.

Конечно, основной кайф получился от сочетания 2,0-литрового дизеля, 6-ступенчатого автомата, полного привода и практически топовой комплектации GT-Line. Дизель бодро тащит и в городе, и на трассе, от него получаешь удовольствие в любых обстоятельствах. Он рулится, тормозится, ускоряется и поворачивается именно так, как от него ждешь. Грешно сравнивать его с намеренно спортивными кроссоверами от Porsche и тем более, с спортивными автомобилями, которые стоят минимум вдвое дороже и далеки от понятия «практичность», но свои два миллиона рублей Sportage отрабатывает сполна.

При этом в плюс идут еще и 19-дюймовые диски GT-Line с резиной 245/45, двойной выхлоп и другие детали пакета GT-Line. А если переместимся в салон — там уже совсем царство опций и комфорта.

Удобный руль, 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с навигацией и всеми положенными нынешнему дню технологиями, запуск с кнопки, двухзонный климат, вентиляция передних сидений, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка гаджетов, система мониторинга слепых зон, чтение дорожных знаков, автоматическая парковка, удержание в полосе… Нет, товарищи, список опций я целиком тут перечислять не будут, потому что делать это удобно в фирменном конфигураторе на сайте производителя, а лишний раз капать слюной на клавиатуру тоже не хочется — впереди еще много тестов.

Одно сказать можно точно — KIA уделывает конкурентов именно тем, что за те же деньги накидывает десяток опций, которых у многих в этом классе отродясь и не водилось. Кто-то оправдывает это ценой, кто-то отсутствием спроса, а в KIA берут — и добавляют молча. Потому как как знать, когда понадобится панорамный люк или, например, функция Auto Hold, которая на светофоре позволяет отпустить педаль тормоза и до следующего нажатия на тормоз или газ автомобиль молча стоит на «D» и ждет дальнейших указаний.

Спору нет, подобные комплектации — скорее демонстрация возможностей, чем хиты продаж. Скорее, основную кассу KIA будут делать средние комплектации с 2,0 литровым 150-сильным атмосферным бензиновым мотором, вроде Comfort и Luxe, стоимость которых колеблется в районе 1 500 000 рублей. Тут на выбор и передний и полный привод, и неплохая начинка салона с 7-дюймовым дисплеем мультимедиа с навигацией, климат-контролем, камерой заднего вида и прочими сладостями.

Кстати, с шумоизоляцией здесь тоже все в порядке — дизель дизелем, но звуковой комфорт весьма достойный и автомобиля классом выше. И в принципе через день-другой поездок на новом KIA Sportage, начинаешь ощущать себя в совершенно другом мире — более качественном, интересном и правильном.

Откровенно говоря, соперников у Sportage в сегменте совсем немного. KIA упрямо ломает стереотипы про корейские автомобили, которые раз за разом становятся все более интересными и правильными. Конечно, можно рассматривать альтернативы, но у них будет совсем немного преимуществ, которые не всегда окажутся решающими.

В завершении вспомнился один случай, который буквально заставил меня если не влюбиться, то проникнуться этим кроссовером. Вечером, возвращаясь домой, я заехал в супермаркет, как обычно, совместив свой список и список, присланный женой, набрал два увесистых пакета. Электропривод багажника — само собой. Но обе руки неплохо так отвисли. Подхожу я к задней двери (ключ, ясное дело, в кармане) — Sportage издает три коротких сигнала и отворяет передо мной дверь багажника! Воистину — человеческий автомобиль. Уложив продукты и закрыв кнопкой багажник, я поймал себя на том, что счастливо улыбаюсь. Вот из таких приятных мелочей, состоит полное погружение в идею автомобиля и определяет твое о нем мнение.