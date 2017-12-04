Nissan строит планы по созданию нового электрического седана
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Nissan строит планы по созданию нового электрического седана
Декабрь 04 15:04 2017

Nissan планирует выпустить новый электрический седан.

В руководстве японского автопроизводителя пришли к выводу, что существующий модельный ряд компании уже достаточно насыщен кроссоверами и внедорожниками.

На рынке сохраняется стабильно высокий спрос на седаны, поэтому в компании намерены сосредоточиться именно на этой нише. Пока возможность создания новой модели находится на стадии обсуждения, — отметил вице-президент по планированию Nissan в США Майкл Банс.

Nissan

Ожидается, что новинку разработают для североамериканского рынка. Как пояснили в компании, электрические двигатели идеально впишутся в конструкцию седана. В скором времени популярность таких автомобилей начнет только расти.

Компания готовится выпустить свой первый полностью электрический четырехдверный автомобиль к 2019 году.

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Nissanэлектрические автомобили
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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