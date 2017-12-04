Nissan строит планы по созданию нового электрического седана

В руководстве японского автопроизводителя пришли к выводу, что существующий модельный ряд компании уже достаточно насыщен кроссоверами и внедорожниками.
На рынке сохраняется стабильно высокий спрос на седаны, поэтому в компании намерены сосредоточиться именно на этой нише. Пока возможность создания новой модели находится на стадии обсуждения, — отметил вице-президент по планированию Nissan в США Майкл Банс.
Ожидается, что новинку разработают для североамериканского рынка. Как пояснили в компании, электрические двигатели идеально впишутся в конструкцию седана. В скором времени популярность таких автомобилей начнет только расти.
Компания готовится выпустить свой первый полностью электрический четырехдверный автомобиль к 2019 году.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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