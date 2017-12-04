Кто на рынке всех дешевле? 24

Эксперты назвали самые доступные иномарки декабря.

Названы пять самых дешевых иномарок в России в декабре, и первое место занял хэтчбек Ravon R2 узбекского производства. Об этом заявили эксперты после анализа цен на автомобили.

Ravon R2 с 1,25-литровым мотором мощностью 85 л. с. и коробкой-автомат можно купить по цене от 439 тыс. рублей, сообщает портал «Твое-Авто».

Второе место у японского седана Datsun on-DO с ценником от 444 тыс. рублей. Третью позицию, как сообщают «Известия» , занял седан марки Ravon–Nexia (449 тыс.), а оставшиеся два места застолбили китайцы Brilliance H230 с ценником 460 тыс. рублей и FAW Oley, который оценен в 490 тыс. рублей.

5 ноября японский легковой автомобиль Datsun стал самой дешевой машиной из продаваемых в России по итогам девяти месяцев 2017 года. Эксперты отмечают, что российские автомобилисты предпочитают иномарки. По итогам сентября в стране зарегистрировано порядка 25 млн легковых машин зарубежного производства, из них 37% — «японцы».