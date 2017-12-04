Brilliance V3 ожидается в России в апреле 2018 года
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Brilliance V3 ожидается в России в апреле 2018 года
Декабрь 04 09:04 2017

Brilliance планирует начать продажи кроссовера V3 ориентировочно в апреле 2018 года.

Новинка будет доступна на российском рынке с 1,5-литровым двигателем мощностью 107 л.с. в четырех комплектациях: две с автоматической трансмиссией и две – с механической коробкой передач. В оснащение Brilliance V3, в частности, войдут центральный замок с дистанционным управлением, бортовой компьютер, боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камера заднего вида.

brilliance V3

На китайском рынке кроссовер Brilliance V3 появился в 2015 году.

Длина модели составляет 4200 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1600 мм. Колесная база равна 2570 мм, автомобиль оснащается 17-дюймовыми шинами.

В настоящее время модельный ряд Brilliance представлен в России кроссовером V5, а также моделью В-класса Brilliance H230 в кузовах «седан» и «хэтчбек».

В августе 2017 года российские дилеры Brilliance начали продажи обновленного кроссовера Brilliance V5 с турбированным двигателем 1,5Т мощностью 143 л.с. Сборка автомобилей Brilliance осуществляется в России на заводе «Дервейс» в Черкесске.

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BrillianceV3Россиястарт продаж
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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