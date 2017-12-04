Беспилотный электроминивэн от Fisker появится в 2018 году 10

Компания Fisker сделала беспилотный электроминивэн — модель Orbit должна пойти в производство в 2018 году.

Электрический беспилотник построен в сотрудничестве с китайской компанией Hakim Unique Group, которая занимается информационными технологиями. Первые образцы Fisker Orbit с октября 2018 года будут работать в Ханчжоу, где уже готова вся необходимая «умная» дорожная инфраструктура.

Технические характеристики Orbit в Fisker не раскрыли, но, как пишет «Коммерсант», ранее компания заявила, что создала аккумуляторы для электромобилей, способные полностью заряжаться за минуту.

Напомним, марка Fisker была основана датчанином Хенриком Фискером, который известен своей работой в качестве автомобильного дизайнера, создавшего, в частности, такие модели как BMW Z8, Aston Martin V8 Vantage и Aston Martin DB9. После ухода из сферы дизайна он основал собственную компанию Fisker Automotive Inc., которая после процедуры банкротства была продана китайской Wanxiang Group. Позже господин Фискер создал Fisker, Inc. и теперь намерен выпускать премиальные электромобили под новым брендом.