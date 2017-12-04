Алисова требует от Шимко 10 миллионов 134

Новый поворот: отец «трезвого мальчика» заплатит преступнице.

Как выяснила «Газета.Ru », оужденная по делу о ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, будет требовать с его отца, Романа Шимко 10 миллионов рублей за клевету. Заявление уже передано участковому. При этом несколькими днями ранее Шимко подал жалобу на приговор Ольги Алисовой: мужчина считает решение суда, который приговорил автомобилистку к трем годам колонии-поселения, слишком мягким.

Защита Ольги Алисовой, осужденной по скандальному делу о ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко, подала заявление о клевете в отношении отца ребенка, служащего «Росгвардии» Романа Шимко. Как сообщил «Газете.Ru» представитель Романа Шимко, согласно тексту документа,

Алисова требует за клевету в отношении нее 10 млн рублей – согласно ч.5 ст. 128.1. УК России «Клевета».

Максимальная сумма, которую можно запросить за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, составляет 5 млн рублей. Адвокат Ольги Алисовой Наталья Куракина подтвердила, что соответствующее заявление подано в понедельник, но не уточнила, каким образом сторона намерена добиться выплаты именно такой суммы.

Сторона Шимко уточнила, что соответчиком по иску будет выступать один из федеральных телеканалов, с которого Алисова также потребует 5 миллионов.

Напомним, что ранее отец ребенка не раз обвинял сбившую его ребенка женщину в связях с преступным миром. Так, Шимко высказывал подозрения в том, что Алисова в момент ДТП могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также могла работать наркокурьером и находилась в момент совершения наезда на ребенка на выполнении очередного заказа – этим, в частности, Шимко объяснял исчезновение камер видеонаблюдения, расположенных у подъезда его дома, которые могли заснять не только момент ДТП, но и возможную передачу наркотических средств заказчику.

Представители Шимко высказывали предположения, что Алисова могла вступить в преступный сговор с судмедэкспертом Михаилом Клейменовым и следователем Михаилом Аринушкиным с тем, чтобы сделать погибшего мальчика «пьяным» с тем, чтобы попытаться избежать возбуждения уголовного дела по факту ДТП.

Подробнее на www.gazeta.ru