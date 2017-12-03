Зайцев будут ловить
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Зайцев будут ловить
Декабрь 03 14:03 2017

В России предложили штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Минтранс предложил штрафовать автомобилистов за неоплаченный проезд по платным дорогам на пять тысяч рублей. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предполагает внесение изменений в КоАП РФ, передает ТАСС.

«Нарушение правил внесения платы за проезд по платной автомобильной дороге <…> влечет наложение административного штрафа на водителей транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, и на собственников (владельцев) транспортных средств, за исключением транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, в размере пяти тысяч рублей», — говорится в документе.

В проекте указано, что изменения могут вступить в силу с 1 января 2019 года. Как отмечается в пояснительной записке, водители при плате в течение 20 дней со дня вынесения постановления могут уплатить только 50% от суммы штрафа. Администрирование и контроль за внесением платы будет осуществлять Ространснадзор.

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  Article "tagged" as:
Минтрансплатные дороги
  Категории:
Нарушение ПДДНовости
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Victor Petuhov
    Декабрь 03, 14:14 #1 Victor Petuhov

    А сейчас им разве не приходят штрафы?

  2. Sergey Shahov
    Декабрь 03, 16:07 #2 Sergey Shahov

    что за бред? я один не понял ничего?

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