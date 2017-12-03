Уникальный ЛуАЗ-967М продают в Германии 21

Объявление о продаже советского внедорожника ЛуАЗ-967 появилось на немецком портале mobile.de .

Машина продается в городе Галле за 14,9 тысячи евро. Для сравнения: новая Lada 4×4 стоит в ФРГ 10,8-11,8 тысячи евро. Столь высокая цена объясняется просто: таких автомобилей — тем более на ходу и без пробега — практически не осталось. Данному экземпляру — 50 лет, но он успел проехать… лишь 9 км. Да и всего их в Германии было не более 250-ти — столько, утверждают эксперты, завезли в свое время в ГДР из СССР для нужд вооруженных сил.

ЛуАЗ-967 — не просто военный внедорожник с 30-сильным карбюраторным двигателем объемом 0,9 литра, механической коробкой передач и полным приводом, сообщает «Российская газета» . Это так называемый транспортер переднего края, предназначенный, в частности, для эвакуации раненых с поля боя. Он способен не только преодолевать бездорожье, но и со скоростью до 3 км/ч перемещаться по воде. Впрочем, инженеры обошлись без гребного винта, в движение ЛуАЗ приводит вращение колес.

Еще одна особенность модели — откидная рулевая колонка, расположенная по середине. Сзади, спиной к водителю, должен сидеть санитар. По обе стороны от него располагаются носилки для раненых. Всех их может накрывать защитный брезентовый верх.

Напомним, что на Луцком автозаводе в свое время выпускали не только военные автомобили, но и гражданские внедорожники. Их производство прекратилось в 2005 году. Сейчас украинское предприятие занимается сборкой автобусов и троллейбусов.