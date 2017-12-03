Toyota начала продажи рестайлингового пикапа Hilux

Местные покупатели могут выбирать из шести вариантов комплектации по цене от 1.23 до 2.05 млн. рублей в пересчете. Под капотом располагаются знакомые моторы на 2.7 литра (бензин), а также 2.4 и 2.8 литра (дизель).
Обновленный японский пикап обзавелся более массивной шетиугольной радиаторной решеткой, измененными противотуманками и передним бампером иного дизайна. В салоне тоже не обошлось без изменений, сообщают Автоновости Сегодня. Здесь появились новое рулевое колесо и улучшенная мультимедийная система. Кроме того, стали более качественными материалы отделки.
В движение пикап приводится посредством одного из трех доступных силовых агрегатов. Бензиновый мотор имеет объем в 2.7 литра и мощность в 166 «лошадей». Начальный турбодизель при объеме в 2.4 литра выдает 150 л.с., а версия с 2.8 литра развивает 177 лошадиных сил. С двигателями работают 5- и 6-скоростные КПП или 6-диапазонный «автомат».
C 2014 года www.amsrus.ru
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