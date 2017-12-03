Toyota начала продажи рестайлингового пикапа Hilux 36

Продажи рестайлинговой версии пикапа Toyota Hilux стартовали на рынке Таиланда.

Местные покупатели могут выбирать из шести вариантов комплектации по цене от 1.23 до 2.05 млн. рублей в пересчете. Под капотом располагаются знакомые моторы на 2.7 литра (бензин), а также 2.4 и 2.8 литра (дизель).

Обновленный японский пикап обзавелся более массивной шетиугольной радиаторной решеткой, измененными противотуманками и передним бампером иного дизайна. В салоне тоже не обошлось без изменений, сообщают Автоновости Сегодня . Здесь появились новое рулевое колесо и улучшенная мультимедийная система. Кроме того, стали более качественными материалы отделки.

В движение пикап приводится посредством одного из трех доступных силовых агрегатов. Бензиновый мотор имеет объем в 2.7 литра и мощность в 166 «лошадей». Начальный турбодизель при объеме в 2.4 литра выдает 150 л.с., а версия с 2.8 литра развивает 177 лошадиных сил. С двигателями работают 5- и 6-скоростные КПП или 6-диапазонный «автомат».