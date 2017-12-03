Samsung объявила о прорыве в технологии аккумуляторов 76

Samsung объявила о прорыве в технологии аккумуляторов: новая разработка должна удвоить емкость (при тех же размерах) и сократить время зарядки в пять раз.

Медуза рассказала, что происходит в мире батарей.

С момента изобретения в середине XIX века свинцово-кислотные аккумуляторы остаются одними из наиболее популярных. Потому что они очень простые и дешевые — для работы нужны две свинцовые пластины и серная кислота. Даже с появлением альтернативных видов аккумуляторов, свинцовые все равно повсюду под капотом автомобилей и в системах сохранения энергии. Их производство продолжает расти, хотя и перемещается в страны с менее строгими законами об охране окружающей среды — например, в Китай, который производит половину свинцовых аккумуляторов.емкость

Одна из главных проблем с любыми аккумуляторами — их надо долго заряжать, особенно если хочется иметь полную батарею. Даже скоростные зарядные станции Tesla Supercharger дают полный заряд только за полтора часа (зато половину заряда — за 20 минут).

Эту проблему обещают решить в Samsung, где, судя по результатам исследований, придумали, как полностью зарядить любой литиевый аккумулятор за 12 минут! Ученые предложили нанести на электроды аккумуляторов графеновые шарики. Вместе со скоростной зарядкой такой метод должен повысить емкость аккумулятора вдвое.

Развитием новых аккумуляторных технологий занимаются не только Samsung или Panasonic (она делает батареи для Tesla), но и традиционные автопроизводители. Toyota уже объявила, что сделала собственное прорывное открытие, которое должно к 2020 году сделать литиевые аккумуляторы полностью твердотельными. Более плотные аккумуляторы, в теории, будут меньше и легче, но при этом более долговечными.

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