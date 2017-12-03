Перекупы №3. Вывозим Lancer на гоночную трассу
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Перекупы №3. Вывозим Lancer на гоночную трассу
Декабрь 03 20:10 2017

Вывозим Mitsubishi Lancer 1992 года на гоночную трассу.

Сажаем за руль чемпиона. Молимся.

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  Article "tagged" as:
LancerMitsubishiПерекупыШоу
  Категории:
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Автор

Алексей Жутиков
Алексей Жутиков

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1 Comment

  1. Serge Medvedev
    Декабрь 03, 20:39 #1 Serge Medvedev

    в каком классе?

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