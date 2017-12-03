Новый сезон Audi quattro Ski Cup
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Новый сезон Audi quattro Ski Cup
Декабрь 03 18:03 2017

В ближайшие выходные пройдет первый этап соревнований в Обергургле (Obergurgl), который отметит старт третьего сезона популярной серии любительских лыжных гонок Audi quattro Ski Cup.

В турнире, состоящим из 10 этапов и финала, традиционно примут участие клиенты Audi и любители лыжного спорта. Соревнования пройдут на горнолыжных склонах Австрии, Италии, Франции и Швейцарии с финальной гонкой в Кицбюэле в марте.

Audi quattro Ski Cup

Старт на уровне звезд мирового лыжного спорта, профессиональная система хронометража и точно такая же, как на Кубке Мира, финишная арка: Кубок Audi quattro Ski Cup дает возможность всем участникам почувствовать себя, как на трассах Кубка Мира. В эти выходные гоночная серия стартует уже в третий раз и будет проходить в четырех альпийских странах. В календаре серии — десять этапов соревнований, каждое из которых включает в себя гонку на трассе гигантского слалома. Лучшие атлеты получат право выступить в финальных соревнованиях, которые пройдут в Кицбюэле с 23 по 25 марта.

Audi quattro Ski Cup

Стартовый лист состоит из клиентов Audi и любителей горнолыжного спорта. В прошлом году в соревнованиях приняли участие 3100 человек. Первый сезон проводился на двух трассах. В этом году участники турнира смогут посетить десять великолепных горнолыжных курортов: Обергургль, Сент Мориц (St. Moritz), Санкт-Антон-ам-Арльберг (St. Anton am Arlberg), Вербье (Verbier), Межев (Megeve), Кортина д’Ампеццо (Cortina d’Ampezzo), Кицбюэль (Kitzbühel), Альта Бадия (Alta Badia), Давос (Davos) и Мадонна ди Кампильо (Madonna di Campiglio). Зарегистрироваться можно на сайте.

Audi quattro Ski Cup

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  Article "tagged" as:
Audi quattro Ski Cupлыжные гонки
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Serge Medvedev
    Декабрь 03, 18:15 #1 Serge Medvedev

    а арка на новый логотип формулы похожа.

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